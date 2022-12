Aarau «Stadt-Treffpunkt»: Markthalle Aarau bekommt ihre letzte Chance – zweijähriger Testbetrieb Die kommenden Monate sollen zeigen, ob sich Aarau mit seiner Markthalle versöhnen kann. Neues wird ausprobiert und Altbewährtes ergänzt, Grünes wird spriessen und auch ein Gastro-Angebot soll es geben. Gesucht wird nun eine Betriebsleiterin oder ein Betriebsleiter.

Exklusiv für Abonnenten

Altbewährte Veranstaltungen wie beispielsweise der Flohmarkt sollen auch während des Testbetriebs stattfinden. Katja Schlegel

Die Aarauer Markthalle hat eine letzte Chance bekommen: einen zweijährigen Testbetrieb. Ab April soll sich zeigen, ob das umstrittene Gebäude die Herzen der Aarauerinnen und Aarauer doch noch erobern kann – oder ob es abgerissen werden muss. Nun hat der Stadtrat das temporäre Nutzungs- und Betriebskonzept für den Testbetrieb beschlossen, das hat er am Dienstag mitgeteilt. Damit sollen Trägerschafts- und Geschäftsmodelle für einen möglichen Betrieb der Halle ab 2025 entwickelt werden.

Die Zusammenfassung des Konzepts: Die Markthalle soll zum «Stadt-Treffpunkt» werden, wo man sich austauscht, verweilt, spielt und kreativ ist. Events sollen stattfinden, althergebrachte wie neue, ausserdem wird der Grundbetrieb mit temporären Angeboten und Events ergänzt. Geplant ist weiter ein einfaches Gastronomieangebot.

Und: «Parallel zur betrieblichen Weiterentwicklung werden gestalterische Massnahmen zur Aufwertung der Aufenthaltsqualität in der Markthalle sowie des umliegenden Aussenraums umgesetzt.»

Gesucht wird eine Miss oder ein Mister Markthalle

Organisiert wird die strategische und unternehmerische Entwicklung der Markthalle durch ein Kuratorium, zusammengesetzt aus Vertreterinnen und Vertretern von Aarau Standortförderung, der Sektion Stadtentwicklung und Fachexperten. Vor Ort soll eine Betriebsleiterin oder ein Betriebsleiter für die operative Führung eingesetzt werden. Diese Person verantwortet den Betrieb selbstständig im Rahmen einer zweijährigen Nutzungsbewilligung, ist Anlaufstelle für Fragen, Vorschläge und Umsetzungen.

Konkrete Aussagen zum Betreiber des Gastroangebots oder zu Nutzungen, die mit dem Testbetrieb lanciert werden, gibt es im Nutzungs- und Betriebskonzept nicht. «Mit dem Konzept hat der Stadtrat die Leitplanken für den Testbetrieb geschaffen», sagt Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker. «Im Januar nimmt das Kuratorium die Arbeit auf; Gespräche mit möglichen Betriebsleitungen laufen bereits, definitiver Betriebsstart ist der 1. April.»

Ebenfalls ab Anfang Jahr soll die bereits bestehende Website der Markthalle (www.markthalle-aarau.ch) so betrieben werden, dass Nutzung beziehungsweise Verfügbarkeit der Halle ersichtlich ist. Um auch nicht kommerzielle Nutzungen zu ermöglichen, verzichtet die Stadt zwei Jahre lang auf Nutzungsgebühren.

«Langjährige Mieter sollen ihren Platz haben»

Bereits vorbereitet werden laut Hilfiker aktuell die baulichen Massnahmen. Konkret soll beispielsweise auf dem Färberplatz mit etwas Distanz zum Haupteingang der Markthalle beziehungsweise ein grösserer Baum (im Topf) aufgestellt werden, umrahmt von Sitzelementen. Eine temporäre Massnahme, wie Hilfiker sagt. «Es ist uns wichtig, die Aufenthaltsqualität auch des Aussenraumes der Markthalle zu verbessern.»

Ebenfalls 2023 muss die Beleuchtung der Markthalle ersetzt werden. Dies bleibt aber die einzige bauliche Massnahme an der Halle selbst, die nötige Dachsanierung wird aufgeschoben.

Was bereits klar ist: «Langjährige Mieter wie beispielsweise die Flohmarkt-Betreiber sollen ihren Platz im Testbetrieb haben», so Hilfiker. Auch sie müssen sich aber via Betriebsleitung um die Nutzung bemühen. Hilfiker hofft, dass mit dem Testbetrieb Angebote gefunden werden, die auf besondere Resonanz stossen. Positive Beispiele gebe es bereits heute: «Der Weihnachtsmarkt zeigt aktuell, wie die Halle selbst bei Kälte ansprechend genutzt werden kann.»

Er selbst ist davon überzeugt, dass allein schon Begrünung und Möblierung viel dazu beitragen werden, die Markthalle und ihre Umgebung aufzuwerten und die Aarauerinnen und Aarauer mit dem Ort zu versöhnen. Doch Hilfiker betont auch: «Wir planen hier mitten zwischen den Wohnhäusern keine Eventzone. Der Fokus liegt auf Tagesnutzung, nicht auf nächtlichem Rambazamba.»