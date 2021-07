Aarau Mann versucht auf offener Strasse ein E-Bike zu klauen – Polizei erwischt ihn nach Verfolgung Ein aufmerksamer Polizist beobachtete am Dienstagabend einen Fahrraddieb. Nach einer Verfolgung durch die Innenstadt konnte der 35-jährige Ägypter dank polizeilicher Verstärkung festgenommen werden.

Ein Kantonspolizist in zivil wurde am Dienstagabend in Aarau auf einen Mann aufmerksam, der sich an einem E-Mountainbike zu schaffen machte. Dieses war am Graben mit einem Fahrradschloss an einem Baum angebunden. Vom Polizisten beobachtet, wollte der Unbekannte das Sicherungskabel mit einer Zange durchtrennen.

Als sich der Polizist zu erkennen gab, drohte der Mann mit den Fäusten und flüchtete dann. Verfolgt von weiteren Polizisten rannte der Mann quer durch die Innenstadt. Mit zusätzlicher polizeilicher Verstärkung konnte der Flüchtende wenig später bei der Kaserne festgenommen werden.

Beim Festgenommenen handelt es sich um einen 35-jährigen Ägypter, der als Asylbewerber in der Schweiz weilt. Er war im Fahndungsregister zur Verhaftung ausgeschrieben. (az)

Achtung! Fahrraddiebe sind überall Die Polizei ruft zu Achtsamkeit auf, denn Fahrraddiebe sind überall am Werk. Sie empfiehlt, das Fahrrad immer zu sichern, hochwertige Schlösser zu verwenden und auch zuhause im Velokeller die Fahrzeuge abzuschliessen und gut zu sichern.

