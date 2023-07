Aarau Mann verliert Kontrolle über sein Auto und prallt in der Oberen Vorstadt gegen Betonsockel Beim AEW-Hochhaus in Aarau hat ein Mann einen Selbstunfall verursacht. Dabei ist auch ein anderes Auto in Mitleidenschaft gezogen worden. Verletzt wurde niemand.

Der Betonsockel wurde stark beschädigt, das Auto ebenfalls. Kapo AG

Ein 73-jähriger Mann ist am Mittwochabend mit seinem Auto vom Kreisel beim AEW-Hochhaus in Richtung der Stadt Aarau unterwegs. Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt, habe der Mann dann plötzlich die Kontrolle über sein Auto verloren, weshalb er rechts von der Strasse abkam. Anschliessend überquerte er das Trottoir und streifte eine Hausfassade und rammte schliesslich auch noch einen Betonsockel. Infolgedessen geriet er auf die Fahrbahn zurück und prallte sogar noch in das Heck eines anderen, stehenden Autos. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieses gegen ein weiteres Fahrzeug geschoben, wie die Kantonspolizei weiter schreibt.

Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich gemäss Angaben der Polizei auf mehrere zehntausend Franken. Die Unfallursache ist noch unklar. Die Kantonspolizei nahm dem 73-Jährigen den Führerausweis allerdings vorläufig ab. (cri)

