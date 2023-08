Aarau Manche Pferde haben gar blaue Augen – Rennverein präsentiert Vielfalt der stolzen Tiere Der Aargauische Rennverein hat am Samstag anlässlich seines 100. Geburtstags das reitsportbegeisterte Publikum zu einem Festival der Pferde in den Schachen eingeladen.

Ein grosses Publikum verfolgt mit Begeisterung die Vielfalt der Tiere am Festival der Pferde auf der Schachenrennbahn.

Pferde sind vielseitig und faszinieren durch ihre verschiedenen Grössen, Ausdrucksformen und Talente. Am Festival der Pferde, das der Aargauische Rennverein am Samstag auf der Rennbahn im Schachen präsentierte, wurde die Vielfalt dieser prächtigen Tiere in 30 Showbildern mit rund 170 Pferden dargestellt. Das mächtige Shire Horse zeigte zusammen mit einem Mini-Shetty einen Pas de deux, mit der Vorführung von Poloponys, Galopp- und Trabrennpferden wie auch von Voltigier- und Distanzrittpferden erhielt das Publikum einen Einblick in verschiedene Sportarten.

Nicht nur einen Jöö-Effekt, sondern auch Bewunderung für ihre Darbietungen in einem Trabrennen oder bei einer Freiheitsdressur riefen die Miniature-Pferde hervor. Balance, Emotionen, Dynamik und Ausdauer waren die Oberbegriffe der Präsentationen, die von Lupo Wolf, Platzspeaker bei den Pferderennen, moderiert wurden.

Die schönste Rennbahn der Schweiz

Pascal Steudler, Präsident des Aargauischen Rennvereins, vor der schönsten Rennbahn der Schweiz.

Der Aargauische Rennverein hatte zu seinem 100. Geburtstag an dieses kostenlose Spektakel in die Schachen-Rennbahn eingeladen, zu welchem das pferdebegeisterte Publikum zahlreich erschien und die Vorführungen mit Begeisterung verfolgte. «Unsere Rennbahn, die in der Aare-Auenlandschaft gelegen ist, wird allgemein als die schönste der Schweiz angesehen», erklärte Pascal Steudler, Präsident des Aargauischen Rennvereins, mit Stolz. «Wir möchten mit diesem Publikumsanlass den Leuten die Schönheit der Anlage zeigen und sie auch animieren, einmal einen Renntag zu besuchen.»

Ein Renntag sei nämlich kein exklusiver Anlass für ein Publikum mit dickem Portemonnaie, sondern ein Vergnügen für die ganze Familie. «Wir bieten Ponyreiten für Kinder, und wetten kann man bereits mit einem Einsatz von zwei Franken», sagte Steudler und fügte hinzu: «Mit dem Wetten wird ein Pferderennen erst richtig spannend.»

Mit der Meisterschaft der Traber, die am kommenden Sonntag ausgetragen wird, und dem Grossen Preis der Schweiz, dem höchstdotierten Hindernisrennen der Schweiz am 17. September, stehen dieses Jahr noch zwei sportliche Höhepunkte auf der Agenda des Rennvereins. Gemäss dessen Präsidenten liegt dem Verein bei der Austragung der Rennen das Wohl der Pferde besonders am Herzen. «Deshalb haben wir die Hindernisse angepasst. Das Wichtigste für uns ist, dass am Abend alle Pferde gesund die Heimreise antreten können.»

Pferde gehören zu Aarau

Das Grusswort der Stadt Aarau und des Kantons überbrachten Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker und Landstatthalter Markus Dieth. Hilfiker betonte den wichtigen Beitrag des Rennvereins zur Geschichte Aaraus. «Das Reiten hat eine grosse Bedeutung für Aarau», erklärte er und wies auf die Kavallerie-Vergangenheit der Stadt hin. Auch Markus Dieth betonte die enge Verbundenheit von Aarau mit den Pferderennen und erzählte Spannendes über die Anfänge des Rennsports in Aarau. «Der Sieger des ersten Rennens im Schachen, das 1921 ausgetragen wurde, erhielt 800 Franken. Es handelte sich um Hans E. Bühler, der drei Jahre später mit demselben Pferd an den Olympischen Spielen teilnahm.»

Ganz so vielseitig werden die Pferde heutzutage kaum noch eingesetzt, doch das Festival zeigte, wie viel Schönheit, Eleganz und Einsatzbereitschaft in diesen Tieren steckt.