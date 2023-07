Aarau Maienzug-Vorabend: Aarau ist in dieser Nacht Trumpf Ein Maienzug-Vorabend nach Mass – Cheforganisator Alessandro Crivaro geht von 30'000 Besuchenden aus.

Aaraus Gassen sind voll, aber ohne Sardinenbüchsengefühl. Das ist kein Zufall. Bild: Fabio Baranzini

Ob die Anreise aus Afrika an den Maienzug die längste war, aus Namibia, wie vom ehemaligen BSA-Rektor Paul Knoblauch? Oder doch aus Ankara, wie bei Diplomat Dieter Wicki? Afrika, Ankara – Doppel-A ist das Einzige, was jetzt zählt. Aarau ist an diesem Abend Trumpf. Schon vor dem offiziellen Zapfenstreich füllen sich die Gassen, das Wetter könnte ja herrlicher nicht sein, 30'000 Personen würden erwartet, wird Alessandro Crivaro, Präsident des organisierenden Vereins Gastro Altstadt Aarau, später sagen.

Vor dem Rathaus versammeln sich aktuelle wie ehemalige Einwohnerrätinnen und Einwohnerräte zum Apéro, derweil rattern die Kanonen des Aarauer Artillerievereins in Richtung Zinne vorbei, und die Kadettenmusik steht etwas nervös daneben. Man diskutiert, alle diskutieren. Die Veränderungen, die Bankettverschiebung, die ausverkauften Karten. Da Augenrollen, dort heftiges Nicken, zu sagen haben alle was.

Es knallt 23 Mal, und jedes Mal erschrickt man wieder

Dann geht es los, um 18.30 Uhr. Die Finger in den Ohren, gewappnet für den Knall, erschrickt man auf der Zinne doch zutiefst ob den Schüssen. Es raucht und qualmt, 23-mal wird es das tun, doch der Kühlturm Gösgen wird auch danach noch stehen. Wie immer.

Derweil spielt die Kadettenmusik beim Rathaus vorne auf, die Leute bleiben stehen. Dann räuspert sich Einwohnerratspräsident Christian Oehler für eine Ansprache. Er wünsche allen einen schönen Maienzug, sagt er. Es sei ein Maienzug mit vielen Veränderungen. «Das darf auch sein», findet er. «Urteilen können wir dann morgen Abend.» Es gibt Applaus, manche rufen «Bravo».

Wird es eng in den Gassen, wird reagiert

Dann nimmt das Fest seinen Lauf. Die Gassen sind voll, doch das Sardinenbüchsengefühl bleibt aus. Das ist kein Zufall. Der Verein Gastro Altstadt hat enorm viel in das Sicherheitskonzept investiert, Nadelöhre wurden freigeräumt, Strategien zum Entlasten der Gassen entwickelt. «Wir beobachten das Fest extrem genau», sagt Crivaro. Wird es eng, wird reagiert.

Alessandro Crivaro, Präsident Verein Gastro Altstadt Aarau. Bild: Fabio Baranzini

So viel zur Pflicht. Dann zur Kür. Crivaro strahlt. Bessere Vorzeichen für einen Vorabend gibt es nicht. 30000 Leute, diese Zahl lässt sich Crivaro auf der Zunge zergehen. Vor diesem Hintergrund dürfe es keine Diskussion mehr über den Stellenwert des Vorabends geben, findet er. «Der Vorabend macht den Maienzug erst zum ganzheitlichen Fest, zum Fest aller Generationen, aller Nationen.»