AARAU Maienzug: Kommission sagt Morgenfeier und Bankett ab Es wird auch dieses Jahr nur einen «Maienzug light» geben: Die Maienzugkommission hat entschieden, auf wesentliche Elemente des Traditionsanlasses zu verzichten.

Morgenfeier am Maienzug 2019 - der letzte, bevor Corona zuschlug.

Chris Iseli

Es war absehbar, und doch schmerzt es die Aarauerinnen und Aarauer: Der Maienzug, welcher am 2. Juli hätte stattfinden sollen, wird coronabedingt auf eine Klein-Version eingedampft. Die zuständige Maienzugkommission hat am Donnerstag bekannt gegeben, dass sicher die Morgenfeier in der Telli sowie das Bankett auf der Schanz abgesagt sind.

Der Maienzug 2019 in Aarau mit dem Umzug durch die Stadt, der Feier im Telliring und dem Bankett in der Schanz. Aufgenommen am 5. Juli 2019 in Aarau. Im Bild: Das Bankett in der Schanz.

Chris Iseli

Wie der Maienzug doch noch feierlich begangen werden könne, werde derzeit geprüft, heisst es in der Mitteilung der Stadt. Der Fokus solle auf den Kindern liegen. Man werde hierzu «zu gegebener Zeit» wieder informieren.

Letztes Jahr haben sich die Aarauerinnen und Aarauer ihren eigenen Maienzug in den Quartieren organisiert: