Aarau Lohnerhöhung: Stadtrat soll elf Prozent teurer werden In Aarau wünscht sich die Exekutive eine umfassende Besoldungsrevision mit spürbarer Lohnanpassung.

Der Stadtpräsident soll neu 238'300 Franken verdienen

Exklusiv für Abonnenten

Sechs der sieben Aarauer Stadträte treten im Herbst zu den Wahlen an und haben gute Chancen vom neuen Besoldungsreglement zu profitieren. Das Foto entstand am Maienzug light am 2. Juli. M.Wuertenberg

Dass Stadtratslöhne nicht nur eine komplexe Materie, sondern ein politisch extrem heisses Eisen sein können, weiss man spätestens seit den intensiven Diskussionen im Winter in Lenzburg. Nach wochenlangen Kontroversen hat dort der Einwohnerrat dem Stadtrat nur mit einer hauchdünnen Mehrheit von 21 zu 19 Stimmen eine kleine Lohnerhöhung genehmigt – im Rahmen einer Revision des Entschädigungssystems per Januar 2022.

Stadtpräsident bekäme neu 238'300 Franken

Wiederholen sich die gleichen Diskussionen in Aarau? Der siebenköpfige Stadtrat wünscht sich eine Erhöhung seiner Gesamtentschädigung um 11 Prozent auf 610 000 Franken. Verbunden ist die Erhöhung mit einer Anpassung bei den Pensen, Änderungen beim Spesenreglement, bei den Sitzungsgeldern und bei den Mandatsentschädigungen (etwa Verwaltungsratshonorare). Der Stadtpräsident soll neu 238'300 Franken (bisher 229'528 Fr.) verdienen (plus 10'000 Franken Pauschalspesen). Ein einfacher Stadtrat 77'300 Franken (bisher 69'754 Fr.) plus 2000 Franken Pauschalspesen.

Pensumsanpassung bei den nebenamtlichen Stadträten

Anders als in Lenzburg oder in anderen Gemeinden kann der Stadtrat in Aarau die Lohnveränderungen nicht direkt dem Parlament / der Gemeindeversammlung beantragen. Er formuliert eine Empfehlung an die Finanz und Geschäftsprüfungskommission (FGPK). Diese schreibt dann die Botschaft an den Einwohnerrat. Die Empfehlungen des Stadtrates sind also faktisch nur ein Wunsch, zeigen aber, was sich die Exekutive vorstellt. Was die FGPK mit den Empfehlungen macht, wird sich in den nächsten Wochen zeigen.

Abgesehen von Lenzburg haben die meisten Gemeinderäte darauf verzichtet, Besoldungsanpassungen zu beantragten. So wird der Gemeindepräsident von Suhr unverändert knapp 95'000 Franken verdienen (bei einem 50%-Pensum).

Weitere Beispiele: Der Ammann von Buchs bekommt 71'540 Franken, der von Küttigen bekommt 66'000 Franken und derjenige von Oberentfelden 60'000 Franken. Die Zurückhaltung bei den Besoldungsanpassungen wurde überall mit der allgemeinen wirtschaftlichen Unsicherheit wegen Corona begründet. Und auch mit den finanziellen Lagen der Gemeinden.

2017 hatte der Aarauer Stadtrat «aufgrund der gegenwärtigen finanziellen Lage der Stadt und der damit verbundenen Sparprozesse» darauf verzichtet, eine Erhöhung der Entschädigungen zu empfehlen. Jetzt sieht er den Zeitpunkt gekommen, das nachzuholen. Auch im Hinblick auf eine mögliche Einführung des Departementsmodells.

Das Pensum der nebenamtlichen Stadträte soll von 25 auf 30 Prozent erhöht werden. Und das auf der Basis der neuen pauschalen Entschädigung des Stadtpräsidenten (230'000 Franken). Die einfachen Stadtratsmitglieder bekämen damit neu pauschal 69'000 Franken (plus 18,7%). Der Stadtrat betont: «Mit einem entschädigten Pensum von 30 Prozent leisten die nebenamtlichen Mitglieder des Stadtrates immer noch einen ansehnlichen Anteil an unentgeltlicher Arbeit.»

Neu Pauschalspesen für alle

Zu Verschiebungen bei den Besoldungen soll es auch wegen Anpassungen bei den Spesen (neu Pauschalspesen von 2000 Franken auch für einfache Stadträte) und der Neuverteilung der Mandatsentschädigungen (hier profitiert vor allem der Stadtpräsident, der bisher leer ausging) kommen.

Noch ist nichts fix, der demokratische Entscheidungsprozess erst eingeleitet.