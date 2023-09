Aarau Lichter löschen für den Bachfischet - und was Sie sonst noch wissen müssen Autos entlang der Umzugsroute werden abgeschleppt und Lichtsünder ziehen den Zorn der halben Stadt auf sich.

Der Bachfischet in Aarau im Jahr 2022. Fabio Baranzini

Nichts ruiniert den Zauber des Bachfischet mehr als Lichter in Wohnungen, Schaufenstern, Geschäften oder an Fassaden entlang der Umzugsroute. So bittet die Stadtpolizei auch dieses Jahr darum, die Liegenschaften am Freitag, 22. September, von 20.15 Uhr bis 21.45 Uhr dunkel zu halten, damit keine künstliche Lichtquelle mit den Laternen konkurrenziert.

Von 18 bis 22 Uhr darf an folgenden Orten (Umzugsroute) nicht parkiert werden: Bachstrasse - Adolf-Jenni-Strasse - Obere Vorstadt - Aargauerplatz - Vordere Vorstadt - Tore - Rathausgasse - Zollrain - Halden - Asylstrasse - Schachenallee - Allmendweg - Schachen. «Die Stadtpolizei transportiert parkierte Fahrzeuge ab und hebt die Verkehrssperren zwischen 21.30 Uhr und 22 Uhr etappenweise wieder auf», heisst es in einer Mitteilung der Stadt. Die Organisatorin Heinerich Wirri-Zunft und die Stadtpolizei empfehlen, für den Besuch des Bachfischets die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen.

Des Weiteren sei das Abbrennen von Feuerwerk während des ganzen Umzugs aus Sicherheitsgründen untersagt. «Der Forstbetrieb Region Aarau liefert die Bachfischetruten pro Schulhaus und Kindergarten», heisst es weiter. «Das Schneiden von Ruten durch Private im städtischen Wald ist nicht erlaubt.»