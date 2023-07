Aarau Nach dem Maienzug geht das Klagen weiter – doch es gibt positive Stimmen Die Reaktionen nach dem bedeutsamsten Fest für Aarau sind vielfältig. Nebst gewissem Ärger berichtet die Leserschaft auch über schöne Momente. Ein Pfarrer der Reformierten Kirche will, dass nun immerhin der 1. August in der Telli gefeiert wird.

Stadträtin Silvia Dell'Aquila begrüsste Schulkinder und Gäste an der Morgenfeier, die dieses Mal nicht im Telliring stattfand. Severin Bigler

«D Gibel vo der Altstadt, s Naturama, s Schlössli...» – lautstark und in der Tat bewegend, wie eine Leserin darlegte, sangen Schulkinder und Erwachsene im Schachen gemeinsam den Aarauer Stadtsong. Sie schlossen damit eine gelungene Morgenfeier ab. Eine, die mit all ihren Änderungen betreffend Umzugsroute, Bankett-Standort oder Verlegung der Feier in die Leichtathletikbahn anstelle des Tellirings im Vorfeld, während und, wie sich jetzt zeigt, auch nach dem Maienzug zu reden gibt.

Schulkinder und Gäste singen den Aarauer Stadtsong am Maienzug in der Leichtathletikarena im Schachen. Daniel Vizentini

Persönliche Angriffe auf Stadträtin Silvia Dell’Aquila blieben, anders als vor dem Fest, bisher aus. Der raue Ton und die Enttäuschung über gewisse Umstände sind aber nach wie vor da.

«Behörden haben nicht leichte Aufgabe gut gemeistert» Nach der angespannten Stimmung im Vorfeld war ich neugierig, wie ich diesen Maienzug erleben würde. Mein Herz klopft voller Vorfreude. Im weissen Kleid und mit Blumenkränzli im Haar nehme ich meine Kindergartenkinder auf dem Schlossplatz entgegen. Seit meiner Kindheit kenne ich den Maienzug. Zuerst als kleine Zuschauerin, dann vom Kindergarten bis in die Bez als stolze Umzugsteilnehmerin. Wir reihen uns hinter der Kadettenmusik ein. Die Kinder geniessen die Zurufe der Eltern und der erstaunlich vielen Zuschauer, die am Rand der neuen Umzugsroute stehen. Wir durchqueren die wunderschön geschmückte Altstadt. Den grössten Eindruck machte mir dabei die Stimmung an der Rathausgasse. Meine Kinder warten auf dem Bänkli gespannt auf die neugestaltete Morgenfeier. Diese ist erfrischend kurz, gespickt von Liedern und Tänzen der Kinder. Mich bewegte am meisten, wie alle zusammen den beliebten Aarauer Stadtsong sangen. Felicia Bircher, Kindergartenlehrerin, Aarau

Die Morgenfeier fand erstmals in der Leichtahletikarena im Schachen statt. Daniel Vizentini

Mehrere Bewohner der Altstadt zum Beispiel drücken ihren Ärger darüber aus, dass über 60-Jährige die Altstadt am Maienzug-Vorabend meiden müssten. Der «Ausmass des Alkoholexzesses» sei auch am nächsten Tag an Altstadtgebäuden und Bodenplatten ersichtlich. «Wer bezahlt die Schäden an unserer Liegenschaft?», fragen sie, die auch nicht verstehen können, warum sich die Linienbusse schon kurz nach dem Umzug wieder durch die Altstadt zwängten, obwohl Feiertag war.

Beim Bankett sei nebst dem Debakel, dass sich Hunderte ohne zu zahlen einfach hinsetzten und mitassen, das Reservieren von Plätzen schon am Morgen ein Ärgernis gewesen, dass man unterbinden müsse.

Busse fahren kurz nach der Morgenfeier wieder durch die Altstadt. Daniel Vizentini

Leicht versöhnlicher drückt sich Pfarrer Daniel Hess aus, der Verständnis zeigt für die Änderungen am Maienzug, sich aber dezidiert dafür ausspricht, dass das laut ihm benachteiligte Telli-Quartier jetzt immerhin die 1.-August-Feier erhalten sollte.

«Wenigstens die 1.-August-Feier im Telli» Es mag Gründe geben, die Morgenfeier künftig im Leichtathletikstadion durchzuführen. Doch es bleibt die Tatsache, dass mit dem Verzicht auf den Telliring das grösste Quartier um seinen Auftritt am Maienzug gebracht wird. Das ist politisch unsensibel. Die drei Banner am Festtag im Telliring sprechen Bände! Das wird bei den Tellianerinnen und Tellianern den Eindruck verstärken, im Rathaus oft zu wenig gehört und wahrgenommen zu werden. Und dies zu einem Zeitpunkt, wo ganz selbstverständlich davon ausgegangen wird, dass die Telli eine Mammutschule zu schlucken hat, mit weitreichenden Folgen für das Quartier. Wenn die Telli also schon am Maienzug leer ausgeht, dann schlage ich vor, wenigstens die 1.-August-Feier im grössten Quartier abzuhalten. Der Telliring böte dafür einen würdigen Rahmen. Daniel Hess, Pfarrer Reformierte Kirche Aarau

Nach der schönen Feier ab in die Sommerferien: Die Aarauer Schulkinder freute es. Severin Bigler

Erfrischender vielleicht fiel die Reaktion von Stephan Müller in seiner Kolumne auf «We love Aarau» aus: Er vermisst eine Lockerheit in Aarau betreffend Festen und zieht den Vergleich zu Baden, wo die «Badenfahrt» jedes Mal ohne engstirniges Klagen neu erfunden werde.