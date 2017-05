Es war von «grossem wirtschaftlichem Druck», «arg strapazierter Rentabilität der Wasserkraft», «einem langen Planungshorizont» die Rede. Also von einem garstigen Umfeld – und das an einem feierlichen Anlass mit einem historischen Moment. Gestern haben Vertreter der Kantone Aargau und Solothurn sowie die Spitze des Energieversorgers IBAarau die erneuerte Konzession für das Wasserkraftwerk Aarau unterzeichnet. Diese hat eine Gültigkeit von 68 Jahren und löst grosse Investitionen aus. Der Aare-Raum zwischen dem Schönenwerder Wehr und der Aarauer Schachenstrasse wird teilweise massiv umgestaltet. Und vor allem wird der alte, nördliche Teil des Kraftwerkes totalsaniert. Gesamtkosten: 110 Millionen Franken. In etwa zwanzig Jahren, also nach 2035, soll dann auch der südliche Kraftwerkteil modernisiert werden. Was das dann kosten wird, ist noch völlig offen.

Strom für 6000 Haushalte mehr

Stadt- und IBA-Präsidentin Jolanda Urech betonte, der IBA-Verwaltungsrat sei überzeugt, dass sich die Investition «auf lange Frist» rechnen werde. IBAarau-CEO Hans-Kaspar Scherrer betonte: «Die lokale Produktion von Bandenergie und deren Einspeisung im eigenen Verteilnetz gibt uns eine zusätzliche Versorgungssicherheit, die in Zukunft noch von grösserer Bedeutung sein könnte.» Das erneuerte Kraftwerk Aarau wird 37 000 Haushalte mit Strom versorgen – 6000 mehr als das bisherige. Die Stromproduktion der neuen Anlage wird 18 Prozent höher sein. Und das bei doppelt so hoher Restwassermenge im Altlauf.

Kanal ein Jahr lang ganz leer

Bevor Mitte 2019 die Baumaschinen auffahren können, muss die Detailplanung und die Submission durchgeführt werden. Scherrer rechnet mit einer Realisierungszeit von sechs bis sieben Jahren. Das Kraftwerk und der Mittelbau werden abgebrochen, die sieben alten Turbinen durch zwei neue, schräg liegende Getriebeschachtturbinen ersetzt. Der südliche, nicht so alte Kraftwerkteil mit vier neueren Turbinen bleibt bestehen. Während der Bauphase werden diese Maschinen immer etwa zwei Drittel des Jahresertrags produzieren – bis auf das eine Jahr, in dem der Kanal komplett geleert und saniert wird.

Ökologische Aufwertung

Im Rahmen der Kraftwerksanierung wird der Hochwasserschutz verbessert. Unter anderem mit einem Damm, der entlang der Schachenstrasse aufgeschüttet wird. Oberhalb des Kraftwerkes wird es neue Seitengewässer und Amphibienteiche geben. Das Grien darf nur noch extensiv genutzt werden. Die Einmündung des Erzbaches in den Kraftwerkkanal wird tiefergelegt. In der Alten Aare wird, wegen der Verdoppelung des Restwassers, deutlich mehr Wasser fliessen. Und beim heutigen IBA-Werkhof südwestlich des Kraftwerkes entsteht ein Wasserspielplatz.