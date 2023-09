Aarau SVP fragt: Was würde eine Fusion mit Unterentfelden für die Schulraumplanung bedeuten? Macht das Oberstufenzentrum Telli noch Sinn, wenn Aarau und Unterentfelden tatsächlich fusionieren? Was würde das für die Kreisschule Aarau-Buchs heissen? Diese Fragen stellt die Aarauer SVP-Fraktion dem Stadtrat.

Hier in der Telli sollen alle Aarauer und Küttiger Oberstufenstandorte zusammengefasst werden. Bild: Andrea Zahler

Der Aarauer Stadtrat und der Unterentfelder Gemeinderat haben kürzlich beschlossen, die von Unterentfelden angeregten Fusionsgespräche aufzunehmen. Spätestens bis zum Jahresende werde eine Projekt- und Zeitplanung erstellt, teilten die Stadt und die Gemeinde mit. «Die offenen Fragen sollen unter einem einheitlichen Projektdach in fachorientierten Teilprojekten angegangen werden.»

Eines dieser Teilprojekte dürfte das Schulwesen sein. Aktuell hat Unterentfelden eine Kreisschule mit Oberentfelden (das explizit Nein gesagt hat zu einer Fusion im Rahmen des Zukunftsraum Aarau). Aarau führt die Kreisschule gemeinsam mit Buchs. Und ist gerade daran, die Schulraumplanung umzusetzen. Während die Kindergärten in den Quartieren bleiben und die Primarschulen ebenfalls dezentral organisiert sind, sollen die Aarauer und Küttiger Oberstufenstandorte in einem neuen Oberstufenzentrum in der Telli zusammengefasst werden. Buchs soll die Oberstufe Suhrenmatte ausbauen.

Die SVP möchte nun wissen, inwiefern die mögliche Fusion Aarau-Unterentfelden in die Planung einbezogen wird. Immerhin wäre es denkbar, dass diese noch vollzogen wird, bevor das Oberstufenzentrum Telli steht. Falls die Unterentfelder Schüler in der Telli beschult würden, so schreibt Christoph Müller namens der Fraktion, wären deren Schulwege wesentlich länger und unsicherer als heute.

Aus Sicht Müllers, ein Gegner des Oberstufenzentrums Telli, «wird ein zentraler Standort für eine Oberstufen-Schulanlage in der Stadt Aarau, insbesondere in der Telli, nach einer Fusion mit Unterentfelden kaum mehr Sinn machen». Im Vorstoss steht auch, dass gemäss einer «Vorgabe des Kantons» solch «fusionierte Gemeinden die Schulen nach dem Zusammenschluss nicht mehr getrennt führen dürfen». Allerdings heisst es auf Anfrage beim kantonalen Bildungsdepartement, aus rechtlicher Sicht spreche nichts gegen die Zugehörigkeit einer Gemeinde zu zwei Kreisschulen beziehungsweise zwei Kreisschulverbänden.

Die SVP will vom Stadtrat wissen, wie sich die mögliche Fusion auf die Oberstufen-Planung auswirkt. «Wird weiterhin nur die Variante mit einem einzigen Standort verfolgt, oder werden nun neu endlich auch Varianten mit mehreren Standorten in Betracht gezogen?» Und: «Wie schätzt der Stadtrat die Wahrscheinlichkeit ein, dass die Kreisschule Aarau-Buchs eine Fusion von Aarau und Unterentfelden ohne Schaden überstehen wird? Es wäre ja denkbar, dass Buchs nicht interessiert ist an einer Mitgliedschaft in einer Kreisschule Aarau-Unterentfelden-Buchs.»