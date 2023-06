Aarau Lauffest in der Altstadt mit Teilnehmendenrekord 1500 Läuferinnen und Läufer – darunter fast 800 Kids – nahmen am Samstag an der siebten Ausgabe des Aarauer Altstadtlaufs teil. Die Organisatoren zogen ein durchwegs positives Fazit.

Grosse Freude beim gemeinsamen Zieleinlauf. Fabio Baranzini / Aarauer Altstadtlauf

Zum ersten Mal in der Geschichte des Aarauer Altstadtlaufs wurde am Samstag die Grenze von 1500 Teilnehmenden geknackt. «Es war also ganz schön etwas los auf den Gassen der Aarauer Altstadt», konstatiert das OK in einer Medienmitteilung. Den Auftakt machten – wie es mittlerweile schon fast Tradition ist – die Einradfahrerinnen und Einradfahrer. Erstmals waren 40 von ihnen am Start und sorgten so für einen spektakulären Start in den siebten Aarauer Altstadtlauf.

Wahlkampf auf der Gasse

49 Teams starteten in der «Team of Five» Kategorie. Das sorgte vor allem bei der Stabübergabe in der Wechselzone beim Fischlibrunnen am Graben für Action. Schliesslich sollte diese ja so schnell wie möglich erfolgen. Allerdings war das Auffinden der Teamkolleginnen und Teamkollegen nicht immer ganz einfach, was hin und wieder zu etwas Hektik innerhalb der Teams führte.

Die Kategorie «Kids mit Begleitung» war auch in diesem Jahr wieder ein Highlight. Fabio Baranzini / Aarauer Altstadtlauf

In der «Team of Five»-Kategorie war übrigens auch zu erkennen, dass der Wahlkampf immer näherkommt. Die FDP Aarau war mit zwei Teams am Start, die Grünen Aargau, die Grünliberalen Aargau, die Mitte Aargau und auch die SP Aargau mit je einem Team. Die SP Aargau stellte das hochkarätigste Quintett mit Nationalrätin Gabriela Suter, Regierungsrat Dieter Egli, alt Nationalrätin Pascale Bruderer, alt Regierungsrat Urs Hofmann und Grossrätin Simona Brizzi.

Kurt Röthlisberger tritt nach zehn Jahren ab

In diesem Jahr waren fast 800 Kids am Start in den Altersklasse U8 bis U16. Dies nicht zuletzt dank dem grossen Engagement der Schulen, Kindergärten und Sportvereinen in der Region Aarau, die teilweise mit grossen Gruppen angereist sind. Die Eishockey-Cracks der «Argovia Stars» beispielsweise waren mit über 70 Juniorinnen und Junioren dabei. «Es ist grossartig, dass der Aarauer Altstadtlauf mittlerweile einen so guten Ruf hat, dass Vereine und Schulen aus der Region gleich gruppenweise anreisen. Dieses Engagement schätzen wir enorm», betont Kurt Röthlisberger, Präsident des Vereins Aarauer Altstadtlauf, in der Medienmitteilung.

Insgesamt 1500 Läuferinnen und Läufer haben sich für den diesjährigen Aarauer Altstadtlauf angemeldet. Fabio Baranzini

Für ihn war es am letzten Samstag ein ganz besonderer Lauf. Nach zehn Jahren als Präsident des Vereins tritt er Ende dieses Jahres von seinem Amt zurück. «Wir möchten Kurt für seinen riesigen Einsatz zu Gunsten des Aarauer Altstadtlaufs ganz herzlich danken. Ohne ihn gäbe es den Lauf in seiner heutigen Form nicht», sagt Vize-Präsident David Zumbach, der am Aarauer Altstadtlauf für die Strecke zuständig ist.

Beste Werbung

Und genau bei dieser Strecke gabs in diesem Jahr ein paar kleine Anpassungen. Die Strecke an sich blieb dieselbe, aber alle Kids-Kategorien, sowie die Jogging-Kategorie, der «Unified»-Lauf für Personen mit und ohne Beeinträchtigung, sowie die Kategorie 60+ in Kooperation mit Pro Senectute Aargau wurden auf der kleinen Runde ohne die Passage «Halde-Golatti» gelaufen. Eine Anpassung, die sich bewährt hat, denn die Stimmung entlang der Strecke war während diesen Läufen hervorragend – natürlich auch weil das tolle Wetter zum Verweilen in den Restaurants entlang der Strecke eingeladen hat.

Die Stabübergabe erfordert Konzentration. Fabio Baranzini / Aarauer Altstadtlauf

Den krönenden Abschluss der siebten Ausgabe des Aarauer Altstadtlaufs bildete dann die Hauptkategorie der Männer und Frauen. Dabei mussten die Teilnehmenden fünf Mal die 1,2 Kilometer lange Runde durch die Aarauer Innenstadt – inklusive Halde und Golatti-Aufstieg – absolvieren. Am schnellsten taten dies in diesem Jahr Marcus Beljean und Sarina Littmann. «Der diesjährige Aarauer Altstadtlauf war wieder ein tolles Lauffest und damit beste Werbung für den Sport und die Stadt Aarau. Einen schöneren Abschluss hätte ich mir nicht wünschen können», bilanzierte Kurt Röthlisberger gemäss Medienmitteilung. (fba/az)