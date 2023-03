Aarau Kulturstrategie für die nächsten acht Jahre lanciert: unkompliziertere Geldsprechung und mehr Freiräume im Fokus Aarau stellt die Weichen für die Zukunft des städtischen Kulturlebens. Im neu erarbeiteten Strategiepapier ist unter anderem die Rede von einer Raumdatenbank, von sozialer Absicherung für Kulturschaffende oder von einer neuen, «unbürokratischen Fast-Lane-Förderung».

Kultur verbindet – wie hier beim grossen Zuschaueraufmarsch am Aarauer Festival «Musig i de Altstadt» 2019. Bild: Andre Albrecht

Kultur gilt als sinnstiftend, erst recht für das Leben in einer Kleinstadt wie Aarau, wo sich viele Menschen oft ehrenamtlich dafür engagieren. Damit Kultur in Aarau weiterhin gut gedeihen kann, stellte die Stadt nun die Weichen für die Zukunft mit einer Kulturstrategie für die Jahre bis 2030.

Dafür wurde das vorherige Kulturkonzept weiterentwickelt. Eine Begleitgruppe von weit über 100 Personen aus der Aarauer Kultur, Politik und Wirtschaft beteiligte sich an Mitwirkungsanlässen wie in einer Online-Umfrage. Zusammen mit der Projektsteuerung um Kultur-Stadträtin Suzanne Marclay-Merz entstand so ein neues, breit abgestütztes Papier, das nun vom Stadtrat beschlossen wurde. Es soll als Grundlage dienen für die Kulturpolitik der nächsten beiden Legislaturperioden.

«Es handelt sich um ein grosses Gemeinschaftswerk: Wir durften mit vielen verschiedenen Personen diskutieren, planen, abwägen und an der Strategie feilen», sagt Melanie Morgenegg, Leiterin Abteilung Kultur. «Wir sind stolz über das Ergebnis, widmen unsere Gedanken aber bereits der Umsetzung.»

Beitragssprechung «einfacher, flexibler und transparenter»

Damit es nicht bei guten Absichten bleibt, wurde ein Aktionsplan festgelegt und in drei Handlungsfelder eingeteilt. Im Bereich Kulturangebot wird von einer «sinnvollen» Stärkung und Unterstützung des dichten Aarauer Kulturnetzes gesprochen. Dabei soll auch die Art und Weise der (finanziellen) Kulturförderung überdacht werden. Eingabe- und Vergabeprozess würden künftig «einfacher, flexibler und transparenter gestaltet».

Neu soll auch ein rasches, unkompliziertes Sprechen von Hilfsbeiträgen im Sinne einer «unbürokratischen Fast-Lane-Förderung» möglich sein, so wie es während Corona der Fall war. Dieses schnellere Vorgehen von damals sei geschätzt worden und solle nun institutionalisiert werden.

Weiter steht, dass im Stadtmuseum künftig mehr Fokus auf «Partizipation und kulturelle Teilhabe» gelegt werde. «Ein besonderes Augenmerk» werde zudem auf der Stadtbibliothek liegen und der Frage, wie man sie nutzungsorientiert weiterentwickeln kann. Bei den gestandenen Kulturhäusern und Festivals soll zudem die Nachhaltigkeit verbessert werden.

Die Stadtbibliothek in Aarau soll «nutzungsorientiert» weiterentwickelt werden. Bild: Katja Schlegel

Raumdatenbank samt Sharing-Konzept

Unter dem Punkt Rahmenbedingungen steht die Absicht, Raumangebote in der Stadt zu fördern. «Als Richtpapier bei der Ausarbeitung von Gestaltungsplänen» soll zum Beispiel ein «Masterplan Kultur für Arealentwicklungen und Zwischennutzungen» erstellt werden. Dazu arbeite die Stadt bereits an einer Raumdatenbank. Für eine optimale Auslastung etwa von Bandräumen oder Ateliers will die Stadt auch ein «Raum-Sharing-Konzept» erarbeiten.

Und unter «Zugang und Verankerung» hält die neue Kulturstrategie fest, dass Kinder schon in der Schule für Kultur begeistert werden sollen. Die Inklusion aller Bevölkerungsschichten, darunter ausdrücklich Migranten, soll gefördert werden. «Kultur stiftet Identität. Bis 2030 möchten wir unter Einbezug der Bevölkerung die Erinnerungskultur unserer Stadt stärken und unsere Stadtgeschichte neu beleuchten», heisst es.

Eines der alten Rockwell-Firmengebäude in Aarau wird bald von der IG «well, rock!» zwischengenutzt. Bild: Benjamin Suppiger

Wirtschaftliche Wertschöpfung sichtbar machen

Zuletzt soll auch gezeigt werden, dass Kultur nicht nur Kosten verursacht, sondern auch die Wirtschaft ankurbelt. «Erhebung und Sichtbarmachung der Wertschöpfung der Kulturstadt Aarau» wird als eines der Ziele deklariert, so wie die «Prüfung und Entwicklung von Massnahmen zur Zusammenarbeit zwischen Kultur und Wirtschaft».

Gerade in einer wachsenden Stadt, wo Räume teurer und rarer und dazu die Menschen immer älter werden, solle die Stadt aktiv der Anonymisierung entgegenwirken und etwa mehr Treffpunkte in den Quartieren planen. Auch von einer «sozialen Absicherung für Kulturschaffende» ist die Rede.