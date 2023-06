Aarau Kostümprobe vor dem Maienzug: «Schön kuschelig ist es» Juri Senger aus dem Gönhard wird am Maienzug die Standarte tragen. Am Mittwochnachmittag durfte der Fünftklässler erstmals in das historische Kostüm schlüpfen.

Das Kostüm sitzt wie angegossen: Juri Senger aus dem Gönhard-Schulhaus darf die Standarte am Maienzug 2023 tragen. Mathias Förster

«Das ist nicht gut zum Fussballspielen», sagt Drittklässler Lovis und betrachtet seinen Bruder kritisch, «auch nicht im Goal». In der Tat, dieses Kostüm ist nichts für die Tschuttiwiese, es ist gar so besonders, dass es nur für einen halben Tag im Jahr aus dem Stadtratsarchiv geholt wird: das Kostüm des Standartenträgers am Maienzug. Bruder Juri streicht sich stolz über das Wams mit dem Stadtadler auf der Brust. «Schön kuschelig ist es», sagt er. Und sehr chic, das Kostüm sitzt wie angegossen.

Es ist ganz schön viel Stoff für dieses Wetter

«Ich wollte schon immer einmal die Standarte tragen», sagt Juri, 11, während Stadtweibelin Monika Ramseyer das Kostüm aus dem Seidenpapier schlägt. Die Freude darüber, nun auch tatsächlich aus den Freiwilligen der fünften Klassen des Gönhard-Schulhauses ausgelost worden zu sein, ist gross. Ebenso wie das Staunen darüber, was da alles in der Kiste steckt: Strümpfe, Pluderhose, Bluse, Wams, dazu Hosenträger und ein Beutelchen voller Sicherheitsnadeln, damit auch alles hält. Und zum Schluss der Hut mit Straussenfedern. «Weisst du, was das für Federn sind?», hat Ramseyer eben noch gefragt. Und Juri hat gegrinst und gesagt: «Eine Weisse und eine Schwarze.» Wo er recht hat.

Das Anziehen des Kostüms ist eine zeitintensive Angelegenheit. Monika Ramseyer hakt einen Verschluss nach dem andern ein. Mathias Förster / CH Media

Die Deckenhöhe in der Wohnung ist nicht für die Standarte ausgelegt, das Komplett-Outfit muss draussen neben den Stangenbohnen ausprobiert werden. Dort schiessen Janna und Nikolaus Senger die ersten Bilder fürs Fotoalbum, so herausgeputzt haben sie ihren Sohn noch nie gesehen. Derweil erklärt Ramseyer Juri auch, was er alles zu beachten hat: Nicht zu schnell marschieren, die Standarte immer schön nach hinten richten und geradehalten. «Ich schaue gut zu dir», sagt sie, aber Juri sagt, er sei nicht die Spur aufgeregt. Das Einzige, was ein bisschen Sorgen macht: Es ist ganz schön viel Stoff. Ramseyer nickt, auch sie wird das volle Stadtweibelornat tragen. «Wir werden beide viel schwitzen. Aber es lohnt sich.»