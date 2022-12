Aarau Kommt nach Tempo 30 nun bald Tempo 20 in allen Wohnquartieren der Stadt? Zwölf Gesuche wurden bereits eingereicht, die Pläne für eine neue Begegnungszone im Gönhard-Quartier liegen aktuell auf. Eine Karte zeigt, wo sich die Stadt weitere Tempo-20-Zonen vorstellen könnte. Der Lead dafür liegt aber bei den Anwohnenden.

Einige Quartierstrassen in der Telli kennen Tempo 20 bereits.

Drei Tempo-20-Zonen gibt es in Aarau bereits: Eine in der Telli rund um den Sengelbachweg, eine im Gönhard bei der Jura- und Augustin-Keller-Strasse und die ganze Altstadt samt Graben. Als nächstes dürfte nun eine vierte hinzukommen: Der Stadtrat hat für drei Abschnitte im Buchen- und Ahornweg im Gönhard eine neue Begegnungszone verfügt. Das Gutachten dafür liegt bis am 13. Juni auf. «Sicherheit und höhere Aufenthaltsqualität» stehen bei diesem Vorhaben im Vordergrund.

Wie Simon Prenner, Projektmitarbeiter Mobilität bei der Stadt erklärt, sei dies eines von insgesamt zwölf bisher eingereichten Gesuchen. «In den nächsten Jahren» werden laut ihm noch folgende Begegnungszonen in Aarau errichtet: Eine im Schachen (die Asylstrasse), zwei weitere im Gönhard (Konradstrasse und Rothpletzstrasse Ost), eine nahe Kantonsspital (Wiesenstrasse), eine im Zelgli (Signalstrasse), drei in Rohr (Linden-, Rodungs- und Rütiweg) sowie der Freihofweg hinter der Laurenzenvorstadt, der Johann-Rudolph-Meyer-Weg bei der Stadtgärtnerei und die Aurorastrasse in der Telli.

Rund 30 Unfälle in zehn Jahren, die Bachstrasse gilt als Hotspot

Flächendeckend führen die Aarauer Wohnquartiere bereits Tempo 30, das Sicherheitsniveau gilt auch laut einem Rahmengutachten der Stadt als «sehr gut». Für Automobilisten könnte eine weitere Geschwindigkeitsreduktion an vielen Stellen der Stadt als Schikane empfunden werden: Fährt man in einer Tempo-20-Zone über 35 km/h, droht bereits der Billett-Entzug. Doch wie die Stadt im erwähnten Gutachten «Begegnungszonen im Wohnquartier» erklärt, gäbe es bei der Sicherheit der Fussgänger weiterhin Verbesserungspotenzial.

Rund 30 Personenunfälle hätten sich in den letzten zehn Jahren auf Stadtstrassen ereignet. Die meisten auf der Bachstrasse, doch am Freihofweg etwa – eine der künftigen Tempo-20-Zonen – wurde ein Fussgänger schwer verletzt, an der Stapferstrasse im Zelgli-Quartier gar tödlich.

Zudem geht es bei Tempo 20 nicht nur primär um die Sicherheit: Erwähnt wird auch eine Belebung der Quartierräume dank höherer Aufenthaltsqualität. Eine offizielle Begegnungszone samt Beschilderung und, wo sinnvoll, auch Strassengestaltungselementen ermutigt laut Gutachten Anwohnende eher dazu, sich auf der Strasse zu treffen. Kinder wissen, dass sie auf diesen Strassenabschnitten spielen dürfen.

Als Beispiel dafür wird der Hungerberg genannt: Rebhaldenweg, Weinberg- oder die Hungerbergstrasse seien dort «die einzigen öffentlichen Räume». Strassen im Schachen – auch wegen der Schule – oder im Rössligut würden sich eignen. Praktisch ganz zu einer Begegnungszone könnte Rohr werden.

Velorouten und wichtige Verbindungsachsen ausgeschlossen, eignen sich die meisten Quartierstrassen (in Hellgrün) für Tempo 20. Grafik: Stadt Aarau/zvg

Nicht geeignet für Tempo 20 sind hingegen Quartierstrassen, auf denen Linienbusse verkehren: Aarenaustrasse oder Dammweg etwa, die umliegenden Quartierstrassen eignen sich aber schon. Auch Veloschnellrouten wie die Bachstrasse sind ausgeschlossen.

Das Rahmengutachten ist kein direkter Massnahmenplan. Von sich aus werde die Stadt nicht flächendeckend Begegnungszonen einführen, steht explizit. Aktiv werde sie nur, wenn die Mehrheit der Anwohnenden ein Gesuch stellt.