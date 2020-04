«AARAU» kommt ins Gönhard-Quartier

Am Eidgenössischen Turnfest 2019 in Aarau gab es an den riesigen Holzbuchstaben, gefertigt von der Schöftler Zimmerei Brunner, kein Vorbeikommen. Jeder Verein liess sich damit abbilden. Der AARAU-Schriftzug war eine Idee von Aarau Standortmarketing, das das Tourismusbüro aarau info betreibt.

Nach dem Turnfest war schnell klar, dass man die Buchstaben in irgendeiner Form auf dem Stadtgebiet erhalten will. Bis zum Wintereinbruch 2019 standen sie im Schachen, ganz in der Nähe ihres ursprünglichen Standorts am Turnfest.

Nach einem neuen Standort für 2020 wurde lange gesucht. Weil die Buchstaben Tonnen wiegen und gut verankert werden müssen, kommt nicht jeder beliebige Ort infrage. Nun hat man offenbar eine Lösung gefunden: «AARAU» soll künftig vor der städtischen Liegenschaft Heinerich-Wirri-Strasse 3 stehen. Dort befinden sich mehrere Verwaltungsabteilungen und ein Kinderhort. Das Bürogebäude hat zur Entfelderstrasse hin eine grosse Grasfläche. Dort sollen die Buchstaben, gut sichtbar für alle, die von Süden her mit der WSB oder dem Auto in die Stadt einfahren, aufgestellt werden. Das entsprechende Baugesuch liegt derzeit auf. (nro)