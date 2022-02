Aarau Kommt der Jaisli-Beck ins frühere Perosa am Graben? Erste Spekulationen laufen, nachdem Familienmitglieder der Jaislis bei der Besichtigung gesehen wurden. Marc Jaisli dementiert die Gerüchte nicht.

Im Herbst zog «Perosa» am Graben in Aarau aus.

In den sozialen Medien wurde in den letzten Tagen darüber spekuliert: Ins heute leere Lokal am Graben 18 in Aarau, wo zuvor 62 Jahre lang das Dessousgeschäft Perosa daheim war, könnte der Jaisli-Beck einziehen. Jedenfalls seien Familienmitglieder der Jaislis beim Besichtigen des Lokals gesehen worden. Mit ihren Bäckereien in der Aarauer Igelweid, im Telli-Center und in Buchs sind sie vielen in der Region bekannt.

Auf Anfrage bestätigt Marc Jaisli: «Wir haben das Lokal einfach mal angeschaut.» Mehr könne zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht gesagt werden. Es sei weder ein Mietvertrag noch sonst etwas vorhanden. Es könne aber sein, dass in den nächsten Wochen etwas Schönes an der Stelle entstehen werde. Ein weiteres Jaisli-Lokal in Aarau, trotz Nähe zu demjenigen der Igelweid, sei grundsätzlich möglich, die Vorstellung eines schönen, neuen Treffpunkts am ­Rande der Altstadt verlockend.

Auf einem Zettel im Schaufenster des noch leeren Lokals stand zuletzt: «In Zusammenarbeit mit Aarau Standortförderung eröffnet hier ein neuer und belebter Treffpunkt für die Altstadt.»