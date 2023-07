Aarau Klinik Hirslanden erhält Baubewilligung: Die 105-Millionen-Erweiterung beim Kern-Areal kann beginnen Nach Rückzug einer hängigen Einwendung steht dem Neubau «Haus C» der Aarauer Privatklinik nichts mehr im Weg. Die Schachenallee dürfte dadurch eine optische Aufwertung erhalten. Erhöht wird die Bettenzahl indes kaum.

Sicht von der Schachenallee auf den künftigen Neubau der Klinik Hirslanden im Aarauer Kern-Areal. Links hinten ist der Obertorturm zu sehen. Bild: Ovi Images/zvg

Das grosse Bauprojekt «Schachenallee» der Hirslanden Klinik Aarau wird Realität: Der Stadtrat hat die Baubewilligung erteilt, die hängige Einwendung gegen einen Teil des Bauverfahrens wurde zurückgezogen. Es sei eine einvernehmliche Lösung gefunden worden, heisst es in einer am Donnerstagmorgen versendeten Medienmitteilung der Hirslanden.

Klinikdirektor Markus Meier spricht in dieser von einem «finanziell vertretbaren, vernünftigen und vorausschauenden Bau». Das neue «Haus C» wird auf dem Parkplatz zwischen Klinik und Kernareal gebaut. Dadurch werden auch die bisherigen Teile der Klinik aus den Jahren 1988 und 2001 entlang der Schachenallee «harmonisch zusammengefasst», die Hirslanden in Aarau erhält ein neues, einheitliches Erscheinungsbild.

Das neue Gebäude sowie die beiden bisherigen Teile der Klinik aus den Jahren 1988 und 2001 werden entlang der Schachenallee harmonisch zusammengefasst. Bild: Ovi Images/zvg

Geplant ist nur ein geringer Kapazitätsausbau, die Bettenzahl erhöht sich von 155 auf rund 170, wie Markus Meier vor eineinhalb Jahren darlegte. Der Bau soll rund 105 Millionen Franken kosten. Der Baustart ist für November 2023 geplant, die Eröffnung für 2027.

Klinikdirektor Markus Meier (links) vor rund einem Jahr bei der Übergabe des Baugesuchs an Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker. Bild: zvg

Nach dem Neubau werden die alten Teile der Klinik saniert

Die Hirslanden Klinik Aarau strukturiert sich mit dem geplanten Bauprojekt neu und ersetzt in die Jahre gekommene Bereiche. Effizientere und vereinfachte Prozesse sollen die medizinische Qualität in der Klinik unterstützen. Patienten würden von der neuen Infrastruktur «spürbar profitieren», heisst es in der Mitteilung weiter. Die Klinik wird künftig auch auf Fernwärme setzen. Eine Solaranlage ist geplant.

Nach dem Umzug von einzelnen Bereichen in den Neubau werden Teile der älteren Gebäude saniert und umgebaut. Aktuell würden Offerten eingeholt. Mit dem Projekt soll auch die Aarauer Schachenallee insgesamt aufgewertet werden.