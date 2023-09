AARAU Das Kinderspital Aarau wurde von der Deutschen Krebsgesellschaft als Zentrum für Kinderonkologie zertifiziert Das Kantonsspital Aarau ist damit eines von schweizweit drei DKS-zertifizierten Zentren für die Krebsbehandlung bei Kindern.

Die Kinderonkologie am Kinderspital Aarau wurde von der Deutschen Krebsgesellschaft ausgezeichnet. Bild: Sandra Ardizzone

Die Kinderonkologie des Kinderspitals Aarau ist eines von neun Zentren in der Schweiz, die Krebs bei Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen behandeln dürfen. Sie haben den entsprechenden Leistungsauftrag für hochspezialisierte Medizin (HSM). Nun wurde das Kinderspital auch von der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG) zertifiziert. Die Universitäts-Kinderspitäler in Bern und Zürich haben das Zertifikat ebenfalls.

Für das Kinderspital Aarau ist dies eine bedeutende Auszeichnung. Henrik Köhler, Chefarzt und Leiter des KSA Kinderspitals Aarau, erklärt in einer Pressemitteilung, dass damit die herausragende Qualität in der Versorgung krebserkrankter Kinder am KSA Kinderspital bestätigt werde.

Am KSA Kinderspital können alle bösartigen Tumore bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen medikamentös behandelt werden. Dazu gehören Krebstypen wie Leukämie, Tumorerkrankungen in den Organen, Knochen und Weichteilen. Auch Hirntumore und Erkrankungen in den Lymphdrüsen werden in Aarau therapiert.

Die Onkologie-Abteilung des Kinderspitals Aarau versorgt junge Patientinnen und Patienten über die Kantonsgrenze hinaus. Jeanette Greiner, leitende Ärztin in der Pädiatrische Hämatologie und Onkologie erklärt: «Wir sind Ansprechpartner und Drehscheibe für sämtliche Blut- und Krebserkrankungen bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Kanton Aargau sowie dem angrenzenden Kanton Solothurn.» Für komplexe Tumorerkrankungen arbeitet das Spital auch mit den Universitätskinderkliniken Basel und Zürich zusammen. Das KSA behandelt Krebs bei Kindern seit den 1960er-Jahren. Durchschnittlich werden im Kinderspital Aarau jedes Jahr 25 bis 35 Kinder mit Krebs diagnostiziert.