Aarau KIFF 2.0: Kanton spricht definitiv zehn Millionen Franken zu Der Neubau des Kulturlokals in der Telli hat eine wichtige Hürde genommen: Der Regierungsrat bestätigt den grossen Beitrag aus dem Swisslos-Fonds. Am Montag befasst sich der Aarauer Einwohnerrat mit dem Beitrag seitens der Stadt. Das neue KIFF soll 28,8 Millionen Franken kosten.

So soll der Neubau des KIFF in der Aarauer Telli aussehen. Maaars Architektur Visualisierungen/zvg

Weitere 10 Millionen Franken hat das Aarauer Kulturlokal KIFF für ihren geplanten Neubau auf sicher: Der Regierungsrat hat heute Freitagmorgen seinen Entscheid veröffentlicht, das Geld aus dem Swisslos-Fonds zu sprechen. Das KIFF sei eine der führenden Kulturinstitutionen im Kanton mit überregionaler Ausstrahlung, begründet der Kanton in einer Mitteilung seinen Entscheid.

«Der Neubau KIFF 2.0 soll die bewährte Programmstrategie des KIFF mit zwei Bühnen sowie dem Fokus auf die Förderung des Nachwuchses weiterführen», so der Kanton. «Weiter streben die Verantwortlichen eine Professionalisierung des Konzerterlebnisses an.»

Das KIFF 2.0 soll zu einem kulturellen Erlebnis-, Begegnungs- und Austauschort für die ganze Bevölkerung in der Telli werden. Wegen grösserer Neuplanungen im Areal wird das heutige KIFF abgerissen, weshalb es einen neuen Standort braucht. «Das Areal, auf dem der KIFF-Neubau entsteht, liegt inmitten des Transformationsgebiets Telli Ost. Dieses soll als urbaner Teil von Aarau entwickelt und gestärkt werden.»

Im KIFF wird es auch ein öffentliches Restaurant geben. Maaars Architektur Visualisierungen/zvg

Stadt spricht den höheren Beitrag

Der Kanton spricht 10 Millionen Franken, vom KIFF beantragt worden waren ursprünglich aber 11 Millionen. Dennoch gibt sich KIFF-Geschäftsleiter Daniel Kissling sehr erfreut. «Wir haben eine wichtige Hürde genommen», sagt er. Dies sei bedeutsam auch im Hinblick auf die Diskussion im Aarauer Einwohnerrat: Am nächsten Montag wird sich dieser mit dem Geldbeitrag der Stadt befassen.

28,8 Millionen Franken soll das KIFF 2.0 laut aktuellen Schätzungen kosten. Nebst den 10 Millionen vom Kanton hat auch die Kantonalbank bereits 2 Millionen als Sponsorbeitrag und weitere 2 Millionen als normales Darlehen gesprochen. Über Stiftungen, Crowdfunding, Gönnende und weitere Sponsoren sollen zusätzliche 1,8 Millionen zusammenkommen.

Den Rest übernimmt nach Plan die Stadt: 10,12 Millionen waren zuletzt seitens Stadtrat dafür vorgesehen, dazu würde Aarau dem KIFF ein zinsloses Darlehen von 3 Millionen gewähren. So geht die Rechnung mit 10 statt 11 Millionen Franken seitens des Kantons auf. Und so zahlt der Kanton leicht weniger als die Stadt – ein Prinzip, das auch bei der Finanzierung der Alten Reithalle so umgesetzt wurde.