Aarau Kettenbrücke wird mehrere Tage halbseitig gesperrt: Umleitung via Staffeleggzubringer Wegen Arbeiten am Südufer muss der Verkehr temporär einen Umweg in Kauf nehmen. Zum Eröffnungsfest ist die Sperrung aber wieder aufgehoben.

Wegen Bauarbeiten in diesem Bereich am Südufer wird die Brücke halbseitig gesperrt. Nadja Rohner

Die Bauarbeiter auf der Kettenbrücke legen einen Endspurt hin: Am 17. Juni wird das Bauwerk gefeiert, im Herbst soll es komplett fertig sein. Nun kündigt eine orangefarbene Tafel eine Sperrung ab 13. Juni an. Was hat es damit auf sich?

Projektleiter Roberto Scappaticci vom Departement Bau, Verkehr und Umwelt sagt, die Sperrung habe keinen Zusammenhang mit dem Einweihungsfest. Sie habe vielmehr mit den Arbeiten am südlichen Brückenkopf zu tun. Für den nächsten Arbeitsschritt wird ein Teil der Fahrbahn blockiert, was zur Folge hat, dass der Verkehr stadtauswärts leicht verschwenkt werden muss. Die Fahrspur stadteinwärts wird dafür komplett gesperrt und der Verkehr aus Erlinsbach via Staffeleggzubringer umgeleitet. Die Sperrung gilt vom 13. Juni ab 9 Uhr bis zum 17. Juni um 5 Uhr. Für den öffentlichen Verkehr, Blaulichtorganisationen, Zweiradverkehr, sowie für Fussgängerinnen und Fussgänger ist die Brücke jederzeit passierbar.

Warum wird das nicht in den Sommerferien gemacht? «Weil der Arbeitsschritt jetzt notwendig ist und wir die Baustelle nicht einen Monat lang bis zum Beginn der Sommerferien stilllegen können», so der Projektleiter. Das würde viel zu viel Zeit in Anspruch nehmen und unnötige Kosten generieren. Und das kann man sich nicht leisten; die Lage ist angespannt. Indes: «Wir rechnen damit, dass wir den Kreditrahmen einhalten können», sagt Scappaticci.

Es wird noch mehrere weitere Sperrungen geben. «Die nächsten Daten stehen aber noch nicht fest», so Scappaticci. Klar ist unter anderem, dass für den Deckbelagseinbau die Brücke Ende August oder Anfang September nochmals ein ganzes Wochenende lang komplett gesperrt werden muss.