Aarau Kettenbrücke-Einweihung: «Der Wappenteller hing jahrzehntelang an der Wand» In den frühsten Morgenstunden wurden die Erstüberschreiter der neuen Kettenbrücke 1949 mit einem Wappenteller beschenkt. Die damals als Säugling gelistete Franziska Benkert-Ott hat den Teller in Ehren gehalten – auch nach der Auswanderung.

Die Kettenbrücke Aarau wenige Tage vor der Einweihung. Bild: Leo Wehrli/ETH-Bildarchiv

Es waren Bäcker, Handwerker, Fabrikarbeiter, die als Allererste die neue Kettenbrücke querten, noch zu nachtschwarzer Stunde. Tags zuvor war das Bauwerk eingeweiht worden, mit Landeshymne, Kanonenschüssen und der singenden Schuljugend. Doch die Berufstätigen waren am Morgen des 7. November 1949 die ersten Fussgänger, die die Brücke «regulär» passierten. Diesen Menschen machte eine Delegation der Interessengemeinschaft Aarau ihre Aufwartung: Ein prächtiger Wappenteller mit eingravierter Widmung wurde ihnen überreicht, dazu ein Erinnerungsschreiben. Die Namen der Erstüberschreiter wurden im «Aargauer Tagblatt» gelistet, mitsamt Berufsbezeichnung, Wohnort und «Überschreitungszeit».

In dieser Liste fanden sich aber nicht nur Berufsleute, sondern auch ein Säugling: Franziska Ott aus Rombach, um exakt 6.15 Uhr im Wagen über die Kettenbrücke chauffiert.

Den Teller gab’s auf den Weg in die Krippe

Das Bébé von damals lacht ins Telefon. Es knirscht und knarzt in der Leitung, die Verbindung geht über viele hundert Kilometer: Franziska Benkert-Ott, 74, wohnt seit über zehn Jahren in Ungarn. Der Kontakt ist mit Küttiger Hilfe und dank der gut organisierten Auslandschweizer über Facebook entstanden.

Franziska Benkert-Ott lebt heute in Ungarn – 1949 zählte sie zu den ersten Menschen, die die neue Kettenbrücke in Aarau passierten. Bild: zvg

Ja, sagt Franziska Benkert, sie wisse von der Kettenbrücke-Geschichte. Natürlich nicht aus der eigenen Erinnerung, war sie doch damals erst gut fünf Monate alt. «Aber meine Mutter hat sie mir ein paar Mal erzählt.» Diese war an besagtem Morgen mit Bébé Franziska unterwegs in die Stadt, um die Kleine vor Arbeitsbeginn bei Schoggi Frey in der Telli noch in der Krippe vorbeizubringen.

Das Geschenk, den Wappenteller, hat die Familie und später Franziska Benkert selbst in Ehren gehalten. «Den Zinnteller hatte ich jahrzehntelang in meinen Wohnungen an der Wand hängen», sagt sie. Ein schönes Stück sei das gewesen, etwas grösser als ein Kaffeetassen-Unterteller und erstaunlich schwer, mit Aarauer Stadtwappen und der Gravur «zur Einweihung der Kettenbrücke 1949». «Über all die Jahre habe ich ihn immer mitgenommen, auf jedem Umzug. Selbst nach Ungarn ist er mitgekommen.» Doch seit dem letzten Umzug hat sie ihn nicht mehr gefunden. Bestimmt liege er in einer der Schachteln auf dem Estrich. «Weggeworfen habe ich ihn auf keinen Fall.»

Dass Aarau nun eine weitere Brücke einweiht, hat Franziska Benkert von ihrer Freundin in Suhr erfahren. «Wir telefonieren praktisch jeden Tag miteinander, so bleibe ich der Heimat verbunden.» Eine Reise nach Aarau, um da auch die neue Brücke einmal in echt zu besichtigen, liege aber leider nicht mehr drin. Aus gesundheitlichen Gründen. Aber wer weiss, vielleicht taucht ja dereinst irgendwo in Ungarn der Wappenteller wieder auf, in bester Erinnerung an Aarau und seine Kettenbrücken.