Aarau Kerzenziehen zieht wegen des Weihnachtsmarktes um – warum eine Absage nicht in Frage kam Am 25. November startet das Aarauer Kerzenziehen, diesmal aber auf dem Platz hinter dem Bezirksgericht und neben dem Kino Ideal an der Kasinostrasse. Die Markthalle gehört neu zum Perimeter des Weihnachtsmarktes.

Das Kerzenziehen gehört seit 1976 fix zum Aarauer Advent. Roland Schmid / AZ

Es gehört zur Aarauer Adventszeit einfach dazu: das Kerzenziehen. Seit 1976 tigern die Kinder mit ihren noch dünn eingewachsten Dochten um die Töpfe und warten darauf, dass das Wachs abkühlt, denn seit ebenfalls 46 Jahren gilt: Wer pressiert, dem glitscht das ganze Wachs vom Docht. Ins Leben gerufen und bis heute organisiert wird der Anlass von insieme Aarau Lenzburg, der Elternselbsthilfe-Organisation, die sich für Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung einsetzt.

In den ersten Jahren fand das Kerzenziehen noch im Kasinopark statt. Zvg / AAR

Die ersten Jahre im Kasinopark daheim zog das Kerzenziehen in den Achtzigerjahren in die Markthalle. Und jetzt zieht es wieder um: auf den Platz hinter Bezirksgericht und Kino Ideal. Die Markthalle zählt neu zum Perimeter des Weihnachtsmarktes «Lieblingsstück», der dieses Jahr erstmals stattfindet.

Nach zwei Jahren Corona eine erneute Unsicherheit

Keine einfache Angelegenheit für die Verantwortlichen, wie Thomas Jurt vom Kernteam (mit Yvonne Suter, Mary-Claude von Arx und Jürg Zinniker) sagt. «Nach zwei Jahren Unsicherheit wegen Corona wussten wir diesmal lange nicht, ob wir nun überhaupt ein Kerzenziehen durchführen können.» Dank der Gewerbepolizei habe man nun diesen Platz gefunden, nicht allzu weit ab vom Schuss. «Darüber sind wir sehr froh.» Ebenso über die Nähe zum Weihnachtsmarkt.

Thomas Jurt und Yvonne Suter von insieme Aarau-Lenzburg, verantwortlich für das Aarauer Kerzenziehen. Chris Iseli / AAR

Am Ablauf wird sich auf dem neuen Platz nichts ändern. Wie auch in der Markthalle werden neun Töpfe mit Bienenwachs bereitstehen, jedoch wird alles etwas näher beieinander. Statt der Halle verfügt das Kerzenzieh-Team neu nur noch über ein 160-Quadratmeter-Zelt. Da bleibt nur noch Platz für den Verkaufsstand von vorgefertigten Kerzen.

Mehrausgaben mit mehr Besuchern kompensieren

Ein Wermutstropfen aber bleibt: Nach Jahren in der Markthalle mit moderaten Kosten wird nun eine deutlich höhere Miete fällig, dazu kommen Mehrausgaben für Infrastruktur und Strom. «Dieses Geld wird uns schmerzlich fehlen», sagt Jurt. Nun hoffe man, die Ausfälle durch einen grösseren Besucheraufmarsch dank des Weihnachtsmarkts zu kompensieren. Die Öffnungszeiten von 17 Tagen auf noch mehr zu verlängern, sei nicht möglich. «Das hätten wir personell nicht stemmen können.» Alle 80 Helferinnen und Helfer arbeiten freiwillig.

Das Aarauer Kerzenziehen abzusagen, sei keine Option gewesen. «Es gibt nichts, was in der Adventszeit so lange Bestand hat, wie unser Anlass», sagt Jurt. Wie gross das Bedürfnis sei, zeige allein die Anzahl Anmeldungen: Bis heute haben sich schon über 100 Gruppen und Schulklassen angekündigt.