Aarau Keine Demenzabteilung im neuen Heim? Stadträtin Angelica Cavegn klärt auf Das integrative Modell werde in Aarau schon seit zehn Jahren geführt, habe sich bewährt und soll auch im Neubau des Pflegeheims Herosé fortbestehen. Leicht demente Menschen könnten dank kleinen Wohngruppen angemessen betreut werden, sagt die Stadträtin. Werden Schwerdemente aber ins Lindenfeld wechseln müssen?

Rupert Studer, Leiter Abteilung Alter, und Stadträtin Angelica Cavegn Leitner wollen Missverständnisse aus dem Weg räumen. Fabio Baranzini

An einer Medienkonferenz im Januar gab die Stadt neue Details zum geplanten Neubau des Pflegeheims Herosé bekannt. Rund 52 Millionen Franken soll es kosten. Angeboten werden 116 Einzelzimmer über vier Etagen, dazu einen Speisesaal, ein öffentliches Café, ein kleines Schwimmbecken oder einen Demenzgarten.

Geschlossene Wohngruppen für besonders pflegebedürftige Menschen werde es im neuen Heim keine geben, sagten die Verantwortlichen. Aarau verfolge nämlich ein integratives Modell. Eher als eine Nebenbemerkung gedacht, hat diese Aussage für etwas Verwirrung gesorgt.

In Leserbriefen bemängelten besorgte Mitbürgerinnen das Fehlen einer getrennten Demenzabteilung. Es könnte verheerend sein, wenn pflegebedürftige Menschen an Demenz erkranken und deshalb das Heim wechseln müssen.

«Alte Bäume darf man nicht verpflanzen», schrieb eine Leserin. Eine andere wies auf eine Studie der Uni Zürich hin, wonach Heime mit spezialisierten Demenzabteilungen für Bewohnende wie Personal besser seien.

Das Gefühl von Gemeinschaft sei wichtig

Auf Anfrage bemühen sich Stadträtin Angelica Cavegn Leitner und Abteilungsleiter Rupert Studer nun, mögliche Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Beim integrativen Modell gehe es darum, dass sich die Bewohnenden wenn immer möglich in den Heimen autonom bewegen und ihren Tag frei gestalten können. Zentral dafür sei die Aufteilung in kleine, aber nicht geschlossenen Wohngruppen: So könne seitens Personal auf die besonderen Bedürfnisse eingegangen werden.

Die Möglichkeit bliebe aber offen, dass sich alle Bewohnenden untereinander begegnen und gegenseitig unterstützen können. Dadurch entstehe ein Gefühl von Gemeinschaft und Sinnhaftigkeit. Angelica Cavegn stellt klar:

«Nicht jeder Mensch mit Demenz benötigt einen geschlossenen und geschützten Rahmen. Jeder Mensch mit Demenz benötigt allerdings ausreichend individuelle Betreuung.»

Das integrative Modell in Aarau sei denn auch nicht neu: Die Entwicklung wurde vor zehn Jahren gestartet, es konnten bereits Erfahrungen gesammelt und das Konzept verfeinert werden. «Wir werden unser bewährtes Modell weiterführen», sagt sie. «Der Neubau Herosé ist allerdings so geplant, dass die Realisierung einer geschlossenen, geschützten Wohngruppe jederzeit möglich sein kann.»

So soll das neue Pflegeheim Herosé in Aarau künftig aussehen. Zur Verfügung gestellt

Schwerdemente Menschen müssten wohl ins Lindenfeld

Doch es stimmt: Demente Menschen, die nicht mehr integrativ betreut werden können und etwa weglaufgefährdet sind, würden wahrscheinlich ins relativ nah auf der anderen Seite des Kantonsspitals gelegene Pflegezentrum Lindenfeld wechseln müssen, so wie dies bereits vereinzelt geschieht. Dieses ist spezifisch auf Demenz ausgerichtet und führt gezielte Angebote wie das «Haus am Teich». «Die allermeisten Betroffenen können aber bis ans Lebensende im Golatti oder Herosé bleiben», so die Stadträtin.

Das Lindenfeld liegt auf Suhrer Boden, doch Aarau ist daran beteiligt. Die Stadt ist auch Aktionärin am Alterszentrum Suhrhard in Buchs, das eine separate Demenzabteilung anbietet, und an der Stiftung, die das Pflegeheim Steinfeld in Suhr trägt. Als «Pflegeregion» sei Aarau also über die Stadtgrenzen hinaus mit mehreren Betreuungsformen präsent.