Aarau «KBA», «Les Amis» und «Platzhirsch»: Ein grosses Kapitel im Aarauer Nachtleben ist zu Ende Als «Pop Art» prägten Gusti Burkard, Georgios Antoniadis und Fabian Bürkli die Partyszene im Mittelland.

Still und leise ist ein grosses Kapitel der Aarauer Gastro- und Partyszene zu Ende gegangen: Per 1. August haben Gusti Burkard und Georgios Antoniadis ihre Anteile am «Platzhirsch» in der Rathausgasse an die Brüder Martin und Stefan Schoch verkauft. Gemeinsam mit Fabian Bürkli werden die Gebrüder Schoch den «Platzhirsch» im gewohnten Stil weiterführen. «Wir hatten wunderbare Zeiten, aber nach 25 Jahren ist für Georgios und mich der Moment gekommen, uns aus der Gastronomie zurückzuziehen», sagt Burkard.

Burkard, Antoniadis und Bürkli – dieses Trio hat in der Region Partygeschichte geschrieben. Sie waren die Köpfe hinter Pop Art. Sie betrieben in Aarau den Club Kettenbrücke (KBA), die Opium Lounge und waren – zumindest Burkard und Antoniadis – eine Zeit lang Mitinhaber des Memberclubs Les Amis im Kellergewölbe des Hotels Kettenbrücke. Ausserdem betrieben sie den Club Metro in Olten, organisierten Partys von Luzern bis Zürich und von Zofingen bis Wohlen, hatten zu den besten Zeiten über 180 Angestellte und verschickten ihre Partyflyer monatlich an 30'000 Adressen.

Per Anfang Monat wurde dieses Kapitel nun endgültig geschlossen, das Trio gibt es so nicht mehr. Zumindest beruflich: «Wir sind im Guten auseinander», sagt Burkard.

«KBA» und «Opium» – schon acht Jahre zu

«KBA», «Opium» – da kommen bei vielen Erinnerungen hoch. Acht Jahre ist es her, seit die beiden Lokale geschlossen wurden. Im Herbst 2013 wars, als die «Opianer» und «KBA»-Besucher Abschied nahmen. Ein letztes Mal die Nacht zum Tag machten, auf den Wänden ihre Abschiedsgrüsse hinterliessen, Mobiliar und Dekostücke mit nach Hause trugen. Über zehn Jahre lang waren die beiden Lokale am Zollrain die grossen Magnete im Aarauer Nachtleben gewesen, eine Art zweites Daheim. Danach kam für viele die grosse Leere.

Die letzte Party im «KBA» mit George, Fabian und Gusti aus der Vogelperspektive. zvg

Dass das jemals so weit kommen würde, das hätten sich Burkard, Antoniadis und Bürkli niemals träumen lassen. Ihren Anfang hatte die Erfolgsgeschichte ganz unverhofft genommen, Mitte der Neunzigerjahre. «Ein Freund hatte mich damit beauftragt, eine private Party für rund 300 Leute zu organisieren», sagt Burkard.

Das tat Detailhandelsangestellter Burkard, damals Mitte 20. Mietete den «Alten Spanier» in Zofingen, engagierte Wirtschaftsinformatiker Georgios Antoniadis als DJ George. Das Thema des Abends: die Achtziger. Die Leute kamen und wollten nicht wieder heim. «Die Party hat eingeschlagen wie eine Bombe», sagt Burkard. Der Eigentümer des Lokals bat ihn daraufhin, die Party zu wiederholen. Das war der Anfang, die Quereinsteiger wurden zu Partyveranstaltern.

2000 stiess Fabian Bürkli dazu, der Club-Erfahrungen im «Hexenkessel» in Luzern (heute «Loft», einst «Hazyland», wo DJ Bobo seine Karriere startete) und im «Pier 68» in Wohlen gesammelt hatte. Das Trio wurde angefragt, in der Kettenbrücke einen Club zu eröffnen. Als Zwischennutzung, bis die Liegenschaftseigentümerin die Lizenz für ein Casino erhalten würde. Doch aus dem Casino wurde nichts – und aus dem «KBA» der erfolgreichste Club des Mittellands. 2002 wurden das «Opium» und das «Metro» (bis 2010) eröffnet.

«Wir haben unvergessliche Jahre erlebt», schwärmt Burkard. Volles Haus, Wochenende für Wochenende, grosse Namen an den Turntables. Aber auch 20-Stunden-Schichten, unschöne Geschichten, die den Ruf des Clubs ramponierten. Geschichten, die für das Trio nicht einfach waren.

«Irgendwann ist es eine Altersfrage»

All diese Erfahrungen wollen Burkard und Antoniadis nicht missen, sie haben ihre Clubs und Bars mit viel Freude geführt. «Aber irgendwann ist es eine Altersfrage», sagt Burkard und lacht. «Heute gehen wir um die Zeit ins Bett, zu der wir früher erst langsam warm wurden.» Die beiden – inzwischen wohnen sie Tür an Tür in Oftringen – werden sich künftig weiter auf das Immobiliengeschäft konzentrieren, das sie gemeinsam aufgezogen haben. Gleichzeitig werden sie ihren neu entdeckten Passionen folgen: Burkard mit seiner Weinliste und Antoniadis mit seinen Businesscoachings. «Wir bleiben unserem Motto treu: Andere Menschen begeistern. Heute mit anderen Methoden als damals.» Ob sie der Gastro- und Partybranche für immer auf Wiedersehen sagen? «Wer weiss», sagt Burkard. «Man soll niemals nie sagen.»

Insider wissen es bereits: Am 6. November legt DJ George an der legendären Ü32 Party zum letzten Mal auf. Wie beim ersten Mal, als ihn Burkard für seine allererste Party buchte. Und wieder in Zofingen – diesmal im Kino Scala. So schliesst sich der Kreis nach 25 Jahren.