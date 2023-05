Aarau Tiefer gelegt und lauter gemacht: Kantonspolizei zieht sieben getunte Autos aus dem Verkehr Bei einer koordinierten Aktion kontrollierte die Kantonspolizei Aargau mehrere Autos in Aarau. Gleich mehrere davon wurden illegal manipuliert.

Diese getunten Autos wurden illegal verändert und darum von der Polizei beschlagnahmt. Kapo Aargau

Vier Stunden lang führte die Kantonspolizei Aargau am Samstagnachmittag eine Kontrollaktion in Aarau durch. Dabei gingen ihnen sieben Tuner-Autos ins Netz. Laut einer Mitteilung habe man es nicht nur auf illegale Abänderungen in Form von Tieferlegungen, technischen Änderungen der Abgasanlage oder nicht zugelassene Fahrzeugteile abgesehen, sondern speziell auf Fahrzeuge, die extrem laut sind.

Die Besitzer müssen sich nun wegen Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz zu verantworten. Ebenfalls müssen sie wohl eine Zeit lang ohne ihr «geliebtes» Auto auskommen müssen. (zen)