Aarau Kanton beschliesst versuchsweise Tempo 30 auf der Aarauer Bahnhofstrasse – und bricht damit ein Tabu An der Aarauer Bahnhofstrasse sind diverse Massnahmen zur Verbesserung der Koexistenz von Autos, Velos und Fussgängerinnen geplant – darunter Tempo 30. Kanton und Stadt wollen mit dem Versuchsbetrieb Erfahrungen sammeln für die künftige Gestaltung der Strasse.

Exklusiv für Abonnenten

Die Bahnhofstrasse in Aarau. Nadja Rohner

Suhr will schon seit Jahren Tempo 30 auf der Tramstrasse. Doch immer hiess es vonseiten des Kantons: Gibt's nicht. Die Tramstrasse ist eine Kantonsstrasse, und da gilt das Credo: Tempo 50 innerorts (bis auf ganz wenige Ausnahmen).

Nun fällt dieses Credo ausgerechnet auf einer der wichtigsten Strassen der Kantonshauptstadt: Der Kanton gab am Donnerstag bekannt, dass er in einem Versuchsbetrieb Tempo 30 auf der Aarauer Bahnhofstrasse einführen will. Auf dem Abschnitt könne Tempo 50 aufgrund der hohen Verkehrsdichte sowieso kaum gefahren werden, heisst es in der Medienmitteilung.

Die Bahnhofstrasse muss saniert werden. Stadt und Kanton suchen gemeinsam nach Lösungen. «Dabei soll der Verkehrsablauf für alle verbessert, der Stadtraum attraktiver werden und das Miteinander der Verkehrsteilnehmenden gefördert werden», so der Kanton.

Im März 2022 startet ein Versuchsbetrieb, der ein Jahr dauern soll. Während der ganzen Zeit gilt Tempo 30 ab dem Aargauerplatz bis nach dem Bahnhofareal. In zwei Phasen à je sechs Monate wird die Führung des Veloverkehrs auf der Bahnhofstrasse getestet – zuerst sechs Monate auf den Velostreifen wie bisher, danach sechs Monate im Mischverkehr. Die bestehende Mittelzone (Mehrzweckstreifen in der Mitte) wird gegenüber heute farblich gestaltet und mittels mobiler Elemente aufgewertet sowie gesichert. In der zweiten Phase, in der die Velostreifen aufgehoben werden, wird die Mittelzone zudem deutlich verbreitert. In Thun sieht das zum Beispiel so aus:

Stadt Thun

Über diesen Mehrzweckstreifen in der Mitte können die Fussgängerinnen und Fussgänger «sicher und flächig queren», schreibt der Kanton. Aber: Dafür fallen fast alle bestehenden Fussgängerstreifen weg; es bleiben nur die beim Naturama und der Hauptpost. Das bedeutet: Der nicht mit einer Ampel versehene Fussgängerstreifen beim McDonalds/Aargauerplatz entfällt, was vor allem die Autofahrer und Buschauffeusen freuen wird, die dort oft lange warten müssen, weil ständig vortrittsberechtigte Fussgänger kommen:

Nadja Rohner

In 30er-Zonen haben die Fussgänger keinen Vortritt gegenüber Velos und Autos, sie dürfen aber grundsätzlich überall queren.

Beispiel eines Mehrzweckstreifens in Wipkingen. Stadt Zürich

Teil der Umgestaltung ist eine Anpassung der Bushaltekanten. Die Bushaltestellen Kunsthaus, heute beidseitig Busbuchten, werden zu Fahrbahnhalten, die dem Behindertengleichstellungsgesetz entsprechen.

Auch die Kasinostrasse wird verändert: Die Lichtsignalanlage wird ausser Betrieb genommen und die Linksabbiegespur für den motorisierten Individualverkehr aufgehoben (Velos und Busse dürfen weiterhin Richtung Bahnhof fahren. Der wegfallende Linksabbieger und damit die Aufhebung der Ampel an dieser Kreuzung seien wichtig, um den Verkehr auf der Bahnhofstrasse flüssig zu halten, so Marco Caprarese, Co-Leiter Stadtentwicklung. «Langsamer, aber immer leicht rollender Verkehr ist besser als stockender», sagt er.

Stellt sich die Frage: Wie kommen die nun nicht mehr vortrittsberechtigten Fussgänger da bei dichtem Verkehr über die Strasse? Es werde immer wieder mal Lücken geben, sagt Caprarese. Und es gelte das Motto: Miteinander statt gegeneinander. «Man sieht schon heute, dass Autos anhalten, um Fussgänger queren zu lassen, obwohl sie das nicht müssten.» Und Caprarese betont: «Wir machen das nicht ins Blaue hinaus – in anderen Städten, die diese Mehrzweckstreifen schon kennen, funktioniert es bestens.» Die Organisation Procap (für Menschen mit Handicap) sei konsultiert worden und habe grünes Licht gegeben.

Von der Kasinostrasse her wird der Individualverkehr während des Versuchsbetriebs nicht mehr links Richtung Bahnhof abbiegen können. Nadja Rohner

Derzeit erarbeiten die Stadt Aarau und das Departement Bau, Verkehr und Umwelt des Kantons die Details zum Projekt. Geplant ist, dass die für den Testlauf notwendigen baulichen Anpassungen Anfang 2022 erfolgen. Nach Abschluss und Auswertung der Testphasen werde entschieden, wie es mit der Bahnhofstrasse weitergeht.

Im Interview mit der AZ hatte der Aarauer Vizestadtpräsident und Verkehrsminister Werner Schib im Februar 2021 gesagt:

«Die Bahnhofstrasse stört mich am meisten. Auch, weil alles unheimlich lange dauert, die Diskussion läuft schon seit mehr als 15 Jahren.»

Es brauche einfach eine Verbesserung, so Schib weiter. «Es hat zu viel Verkehr an diesem für die Stadt wichtigen Ort, darunter leidet auch die Pünktlichkeit der Busse.» Die Stadt wolle «die Aufenthaltsqualität steigern und Freiräume schaffen, zum Beispiel mit einer Baumallee, weniger Verkehr, einfacheren Querungen». Und: Der Stadtrat forderte explizit Tempo 30.

Die Diskussion um die richtige Gestaltung der Bahnhofstrasse ist in der Tat eine alte. Vor rund sieben Jahren wurde sie – auch als Versuchsbetrieb – umgestaltet und neu gegliedert. Die Busspur kam weg (und wurde durch eine «virtuelle» Busspur ersetzt), stattdessen gab es Velospuren und den heute bereits bestehenden Mehrzweckstreifen in der Mitte.