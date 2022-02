Aarau «Die letzten Tage war es ein ständiges Kommen und Gehen»: Jugendtreff in der Markthalle gefällt nicht nur den Jungen Die Jugendarbeit Aarau hat ihren Treff während der Sportferien kurzerhand in die Markthalle verlegt – mitunter als Alternative gegen Ferienlangeweile nach der Absage der Schneesportlager. Das Angebot mitten in der Stadt und an der frischen Luft kommt so gut an, das eine Fortsetzung im Raum steht.

Die Jugendarbeit Aarau hat den Jugendtreff während der Sportferien coronabedingt in die Markthalle Aarau verlegt. Die Jugendarbeiterinnen Nathalie Roth (hinten), Ramona Schlegel und Sarah Kaiser mit Melvin, David und Alex (v. l.). Katja Schlegel / Aargauer Zeitung

Vor knapp zwei Wochen hat die Jugendarbeit Aarau ihren Jugendtreff in die Markthalle verlegt. Und das ziemlich spontan. Zwar hatte die Jugendarbeit die Halle bereits im Herbst für die Dauer der Sportferien gemietet mit der Absicht, hier im «Schärme» einen Miniskatepark aufzustellen. «Aber als klar wurde, dass die meisten Schneesportlager abgesagt werden, haben wir reagiert und das Angebot ausgebaut», sagt Christoph Rohrer, Leiter der Jugendarbeit Aarau. Und so gibt es hier seit Ferienbeginn täglich von 15 bis 19 Uhr nicht nur Unterhaltung für Skater, es gibt mitunter auch einen Tischtennistisch und ein Microsoccerfeld. Unterstützt werden die Aarauer dabei von der Jugendarbeit Küttigen und dem Jugendkulturhaus Flösserplatz.

Tolle spontane Rückmeldungen von Erwachsenen

Ein Angebot gegen Ferienlangeweile, mitten in der Stadt an der frischen Luft und damit ohne Masken- und Zertifikatspflicht – das kommt bei den Kindern und Jugendlichen gut an. «Die letzten Tage war es ein ständiges Kommen und Gehen», sagt Rohrer. Die Niederschwelligkeit des Angebots sei deutlich spürbar: «Wir hatten viel mehr Publikum als jeweils im Jugendhaus Wenk, selbst bei den doch recht frostigen Temperaturen.»

Das Angebot gefällt übrigens nicht nur den Jungen: «Wir haben viele tolle spontane Rückmeldungen von Erwachsenen, die an der Markthalle vorbeispazieren», sagt Rohrer. Und auf Facebook, dem Social-Media-Kanal für Erwachsene, wie Rohrer es nennt, sei der Eintrag so oft geteilt und gelikt worden wie kein anderer je zuvor. Der Erfolg soll demnach auch keine einmalige Sache bleiben: «Es wäre toll, wir könnten den Jugendtreff auch mal im Frühling oder im Sommer in die Markthalle verlegen», sagt Rohrer. «Auch nach Corona.»

Was dem Jugendarbeiter Sorgen bereitet

Apropos Corona und Frust über die abgesagten Schneesportlager: So richtig enttäuscht darob habe er die Jugendlichen nicht erlebt, sagt Rohrer. «Sie wirken diesbezüglich schon sehr abgestumpft. Seit Monaten findet kaum mehr etwas statt, dass Spass macht. Da war die Absage eines Skilagers für sie praktisch logisch.» Nach zwei Jahren Pandemie erlebe er ungewöhnlich viele Jugendliche antriebs- und lustlos, «als hätte Corona all die Energie und Lebenslust, die in den Jugendlichen jeweils steckt, gedämpft». Und das, sagt Rohrer, das mache ihm ernsthaft Sorgen.