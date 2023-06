Aarau Jugendkulturhaus Flösserplatz: Frank Fischer geht nach 21 Jahren 2002 übernahm er die Leitung des Aarauer Jugendkulturhauses Flösserplatz, kurz Flössi. Nun sei der Moment gekommen, Abschied zu nehmen, sagt Frank Fischer.

Frank Fischer, Leiter des Jugendkulturhauses Flösserplatz. Bild: Sandra Ardizzone

Frank Fischer, 62, seit 2002 Leiter des Aarauer Jugendkulturhauses Flösserplatz, verlässt seinen Posten: «Ich hatte eine schöne Zeit in Aarau. Aber nach 21 Jahren ist für mich der Moment gekommen, der Stadt Adieu zu sagen», sagt er. Frühzeitig in Pension gehen will er aber noch nicht, oder zumindest nicht vollständig. «Mir schweben noch einige Ideen und Projekte vor, die ich gern anpacken würde.» Dies aber im Raum Basel, wo Fischer auch wohnt.

Fischers Stelle als Leiter des Jugendkulturhauses ist bereits öffentlich ausgeschrieben (75 Stellenprozente). Die Stelle soll ab Februar 2024 neu besetzt werden. Fischer wird das Flössi aber aufgrund von Restferien und Sabbaticalstunden wohl bereits im November verlassen.