Aarau Jetzt ist die erste Fahrspur der neuen Kettenbrücke offen Am Freitag wurde der «Pont Neuf» stadteinwärts dem Verkehr übergeben. Regierungsrat Attiger und Vizestadtpräsident Schib fuhren als offiziell erste darüber – mit einem Feuerwehr-Oldtimer.

Der «Pont Neuf» wurde nun teilweise in Betrieb genommen. Das Band durchschnitten haben Walter Wolf, Implenia, Regierungsrat Stephan Attiger und Vizestadtpräsident Werner Schib. Mathias Förster

Der Kalauer war fast Pflicht: «Seit wir vor knapp drei Jahren Spatenstich gefeiert haben, ist viel Wasser die Aare runtergeflossen, manchmal fast zu viel», scherzte Matthias Adelsbach, stellvertretender Kantonsingenieur, bei der Einweihung der neuen Kettenbrücke. Oder besser bei der «Teileinweihung», denn seit Freitagnachmittag ist nun die Fahrspur in Richtung Innenstadt offen. Die zweite geht erst Ende Jahr auf, weil noch Arbeiten am nördlichen Brückenkopf gemacht werden müssen.

«Eine so wunderschöne Brücke wird nicht auf einmal eröffnet, das müssen wir zwei-, dreimal machen, gäll Werner», sagte Regierungsrat Stephan Attiger an die Adresse von Aaraus Vizestadtpräsident Werner Schib. Die beiden waren standesgemäss im Feuerwehr-Oldtimer (mit Sirene) auf die Brücke gefahren und hatten den obligaten Banddurchschnitt vollzogen.

Nadja Rohner

Adelsbach hatte noch darauf hingewiesen, dass «Pont Neuf» der Name des Siegerprojekts für den Architekturwettbewerb gewesen war. Er sprach damit einen der zwei umstrittensten Punkte rund um die Brücke an: den Namen. «Ob Aarebrücke oder Kettenbrücke oder ‹Pont Neuf› – das ist sekundär», sagte Attiger. «Wichtig ist, dass die Leute Freude daran haben.» Und zur ebenfalls umstrittenen Farbe sagte der Regierungsrat, die Brücke sei heute «Ton in Ton» mit der gewittrig-braunen Aare.

So oder so sei die Baute «ein neuer Zeitzeuge für Aarau, keine Brücke wie jede andere». Und so ein Bauwerk an einem solchen Ort, betonte Attiger, dürfe auch mal mehr kosten als eine rein funktionale Brücke (es sind über 40 Millionen Franken, sieben mehr als ursprünglich bewilligt).

«Ich bin froh, brauchen wir die Hilfsbrücke als Krücke bald nicht mehr»

«Mit der Einweihung neigt sich eine spannende Zeit dem Ende entgegen», sagte Vizestadtpräsident Werner Schib. «Drei Jahre lang durften wir hier täglich zuschauen beim Abreissen, beim Schalen, Betonieren, Asphaltieren. Wir sahen Bauarbeiter auf Kränen und tief im Flussgrund. Diese Brücke hat schon ganz vielen Leuten viel Freude gemacht.» Aber obwohl das «tolle Schauspiel» nun bald vorbei sei, sei heute ein Freudentag, so Schib weiter. «Ich bin froh, brauchen wir die Hilfsbrücke als Krücke bald nicht mehr.»

Die Hilfsbrücke (l.) hat bald ausgedient. Severin Bigler

2014 habe die Aarauer Stimmbevölkerung Ja gesagt zum städtischen Kreditanteil. Ob die Steuerzahler erhalten, was sie bestellt haben? «Ja», ist Schib überzeugt. Aarau sei eine Brückenstadt und wurde hier gebaut, weil sich der Aareübergang hier befinde. Für die Stadt sei diese Brücke deshalb nicht irgendein Bauwerk, sie werde das Stadtbild prägen. Und was meint er zur Farbe, mehrfach schon ein Politikum? «Kurz und gut, mir gefällt die Brücke – und die Farbe.» Nun fehle noch die Gestaltung des Aareufers, «denn eine Brücke ist ja nicht nur Verkehrsträger, sondern auch Aufenthalts- und Begegnungsort». Ganz fertig soll das Projekt erst im Sommer 2023 sein.

Kein rechter Winkel am Bauwerk

Erstellt wurde die Brücke von einer Arbeitsgruppe («Arge») Kettenbrücke, bestehend aus den Firmen Implenia, Rothpletz, Lienhard + Cie sowie Meier + Jäggi. Arge-Vertreter Walter Wolf betonte, der Bau habe die Beteiligten «ausserordentlich gefordert, aber auch zu angespornt». An dieser Brücke mit ihrer einzigartigen Form sei keine Fläche im Lot, es gebe keine rechten Winkel und jedes Schalungsteil sei ein Unikat. Auch Corona, die Pandemie war kurz nach dem Spatenstich im November 2019 ausgebrochen, brachte Herausforderungen mit sich. «Trotz Schwierigkeiten hatten wir aber keine grösseren Ausfälle oder Unfälle», betonte Wolf. Sein Team habe einen grossartigen Job gemacht, besonders Polier Kurt Süess, der mit dem «Pont Neuf» «sein Meisterstück am Ende des Berufslebens» abgeliefert habe.

Wolf wies weiterhin darauf hin, dass Ferdinand Rothpletz anlässlich der Einweihung der alten Aarebrücke gewünscht habe, dass diese der Stadt Wohlstand bringe. «Möge die neue Brücke weiterhin zum Wohlstand und zur Attraktivität der Stadt beitragen und ihr viel Glück bringen.»