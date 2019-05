Die Veranstaltung auf dem Aargauerplatz endet, zumindest theoretisch, gegen Mitternacht. Es stellt sich die Frage: Geht die Party in der Altstadt weiter, gibt es eine Freinacht? Hierzu sagt Daniel Ringier, Chef der Stadtpolizei: «Die Stadtpolizei bewilligt Gesuche von Restaurants für verlängerte Öffnungszeiten bis 2 Uhr, wenn diese Bedarf hierfür melden. Wer länger offen halten will, soll also einfach mit uns Kontakt aufnehmen. Ein Telefon reicht.»

Bekanntlich ist Aarau sonntags nicht gerade mit vielen Ausgangs-Möglichkeiten gesegnet. Es wäre aber durchaus möglich, dass dies am kommenden Sonntag anders ist: «Den Betreibern von Gastgewerbebetrieben ist es selbstverständlich freigestellt, ob sie am Sonntag ihren Betrieb innerhalb der ordentlichen Gastgewerbezeiten offen halten und arbeiten wollen», so Daniel Ringier. Die AZ hat bei verschiedenen Gastrobetrieben nachgefragt: Das «Meat’s» direkt neben dem Aargauerplatz hat offen. Das Restaurant Altstadt macht extra auf, voraussichtlich 14 bis 24 Uhr, das Spiel wird übertragen. Die «Tuchlaube» hat voraussichtlich regulär offen (bis 22 Uhr). Das «Scalo» lässt das Spiel am TV ebenfalls laufen und hat bis 22 Uhr auf. Geschlossen sind das «Butchers» und das «Jojo». Der «Platzhirsch» hätte eigentlich zu, macht aber extra auf und überträgt das Spiel. Übrigens: Das Spiel wird nicht im Free-TV, sondern vom Bezahlsender Teleclub Sport 1 übertragen.

Kapo sorgt für Sicherheit

Bei aller (Vor-)Freude bleibt die Frage, wie die Sicherheit der Fans, der Verkehrsteilnehmer und der Anwohner gewährleistet wird. Laut Kantonspolizei Aargau ist im Raum Brügglifeld-Bahnhof-Aargauerplatz wegen Fussgängerströmen und parkierten Autos mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen (der Match beginnt um 16 Uhr). Gibt es eine Aufstiegsfeier, wird der Verkehr rund um den Aargauerplatz umgeleitet.

Auf ihrem Weg vom Brügglifeld zum Aargauerplatz werden die Besucherströme so gut es geht von der Polizei begleitet. Man will auch verhindern, dass – aus Freude oder Frust – Sachbeschädigungen verübt werden oder Schlimmeres passiert. «Lässt es die Verhältnismässigkeit zu, wird eingeschritten, um Straftaten zu verhindern», so Kapo-Sprecher Roland Pfister. Rund um den Aargauerplatz «wird die Polizei Präsenz markieren und die Sicherheit für einen ordentlichen Verlauf des Anlasses gewährleisten».

Übrigens: Die Gästefans aus Neuchâtel reisen laut Kantonspolizei nicht mit einem Extrazug an, sondern mit Reisecars.