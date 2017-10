Das Gais Center ist 2010 eröffnet worden. Auf Anordnung der Stadtbildkommission durften damals keine grossen Leuchtreklamen angebracht werden. Seither sind über sieben Jahre vergangen. Das Center ist trotz der Frequenzbringer Aldi und Drogeriemarkt Müller nie richtig auf Touren gekommen. Jetzt erhielt es einen Kick: Die Gebäudebesitzerin, eine Anlagestiftung der Credit Suisse, investierte 2,5 Millionen Franken in ein Lifting. Der Bau erhielt unter anderem eine auffälligere, frischere Fassade – und auch richtig grosse Firmenanschriften. Am Donnerstag ging der Media Markt auf (AZ vom 26. 10.), gestern Bächli Bergsport.

Die zwei Läden sind eine Bereicherung für den Aarauer Detailhandel. Es ist erst der zweite Media Markt im Kanton Aargau. Und der erste Bächli Bergsport zwischen Zürich und Bern. Die 1974 gegründete Bächli-Gruppe bezeichnet sich als Nummer 1 im Schweizer Bergsport-Ausrüstungsbereich. Aarau ist der elfte Standort von Bächli. Nächste Jahr soll ein zwölfter dazu- kommen.

Zwölf neue Arbeitsplätze

«Wir glauben an den stationären Handel, weil in unserem Business die Beratung so wichtig ist», erklärt Jan Maurer, Marketingleiter bei Bächli Bergsport. Jeder der zwölf neuen Angestellten im Gais Center ist in irgendeiner Form im Bergsport aktiv. Filialeiter Martin Fischer ist Alpinist und seit 15 Jahren für Bächli tätig. Das Unternehmen beschäftigt landesweit 240 Personen.

Bächli ist kein klassisches Sportgeschäft, sondern sehr fokussiert auf den Bergsport – mit einer entsprechend grossen Produktetiefe. Angesprochen werden dabei auch die Wanderer und alle, die sich irgendwie für Outdoor-Kleider interessieren. Die Bächli-Läden sind immer kombiniert: Neben dem Hauptgeschäft hat es einen Outlet mit verbilligten Produkten aus der Saison des Vorjahres. In Aarau ist das Geschäft insgesamt rund 1000 Quadratmeter gross. Es werden rund 45 000 Ausrüstungsartikel von über 350 Marken angeboten. Das Sortiment beinhaltet Kletterseile und -gurte, Tailrun- ningausrüstung, Touren- und Freerideskis, Skitourenzubehör, Schneeschuhe, Wander- und Bergschuhe.

So gesehen hat es in Aarau jetzt ein Stück Zermatt.