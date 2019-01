Stangenware ist nicht genug. Das spürt auch das Tourismusbüro «aarau info» von Jahr zu Jahr deutlicher. Wer eine Stadtführung bucht, der will vermehrt nicht mehr nur einfach ins Hexen-Verlies im Oberturm steigen oder sich durch Ehgräben zwängen. «Stadtführungen müssen heute mehr sein als blosse Wissensvermittlung», sagt Agnes Henz, zuständig für die Aus- und Weiterbildung des 14-köpfigen Stadtführerteams. «Der Trend hin zu massgeschneiderten Führungen mit dem gewissen Extra war letztes Jahr sehr deutlich spürbar.» Das erklärt mitunter auch den leichten Rückgang der nackten Zahlen: Insgesamt nahmen letztes Jahr 9500 Personen an 720 Führungen teil; 2017 waren es 10 200 Personen auf 780 Führungen gewesen. Den Rückgang erklärt zum einen der Mehraufwand, den Massgeschneidertes verlangt. Zum andern war das Jahr für das Tourismusbüro intern kein einfaches. Das kleine Team musste den gesundheitsbedingten Ausfall von Leiterin Esther Schmid kompensieren. Natürlich reagiert «aarau info» auf den Trend zum Massgeschneiderten. Das heisst konkret: In die Führungen werden Interviews mit Drittpersonen eingebaut, mit Wirten oder Geschäftsführerinnen beispielsweise. Oder die Führerinnen und Führer nehmen bei Klassenzusammenkünften beispielsweise Bezug auf die Jahrgänge, bei Firmenanlässen auf die jeweilige Branche – alles so, wie der Kunde sich das wünscht. «Wir versuchen, bei jeder Führung ein einmaliges Erlebnis einzubauen», sagt Agnes Henz. Unabhängig davon, ob die Führung öffentlich oder privat ist. «Wir wollen allen Besuchern einen Mehrwert bieten. Auch ein Aarauer soll bei jeder Führung etwas Neues erleben.» Zunehmend gewünscht sind auch Spezialrecherchen oder Referate. So, wie beispielsweise eine Führung durch die Epochen wie für das Eniwa-Jubiläum, vorgetragen in jeweils passender Mode. Oder eine Anwaltskanzlei, die für die Eröffnung ein Referat über das Gebäude gewünscht hatte, in dem sich die Kanzlei befindet. «Ein ‹gibts nicht› gibt es bei uns nicht, wir machen alles möglich», sagt Agnes Henz.

Spezielles zum «Bestatter»-Ende Der Kassenschlager sind seit Jahren die Führungen durch die Altstadt oder den Oberturm. Sehr beliebt ist aber auch die «Bestatter»-Führung, die jedes Jahr an die neuste Staffel angepasst wird. Letztes Jahr fanden elf öffentliche Führungen statt, 41 Mal wurde sie privat gebucht. Und auch dieses Jahr sind ab Februar öffentliche Führungen geplant – wohl aber zum letzten Mal. Mit dem Serien-Ende enden vermutlich auch die öffentlichen «Bestatter»-Führungen. «Für private Gruppen bleiben die ‹Bestatter›-Führungen aber weiterhin im Angebot», sagt Henz. Auch wenn der «Bestatter» für Aarau ein absoluter Gewinn war; so richtig traurig ist das Team nicht über das Ende der Erfolgsserie. «Es ist gut, dass die Serie endet, solange die Begeisterung für den ‹Bestatter› noch so gross ist», sagt Danièle Turkier, die neue Geschäftsführerin von «aarau info». Und zum Serienfinale geben auch die Stadtführer noch einmal so richtig Gas: Sie konnten für die Interviews während der Führungen nicht nur Statisten oder Hosts gewinnen, die ihre Unternehmen für den Dreh zu Verfügung gestellt haben, sondern auch einen echten Bestatter.

Zum internationalen Frauentag: Über Mittag gibts Geschichten über Aarauer Wirtinnen Zum dritten Mal bietet das Tourismusbüro «aarau info» am Internationalen Frauentag am 8. März eine Spezialführung an. Diesmal stehen Aarauer Wirtinnen, Köchinnen und Gastgeberinnen im Zentrum. Da dürfen Geschichten rund um die legendären Wirtinnen Jeannette Bettenmann («Chez Jeannette») und Mina Frey («Kettenbrücke») natürlich nicht fehlen. Nicht zu kurz kommen werden auch Geschichten aus dem Hier und Jetzt mit Laura Peter («Gossip» und «Speck»), Susanne Vögeli (Gründerin der Kochschule «Cookuk» und jetzt Betreiberin des Koch-Labors «Raum Acht») oder Zita Peter mit ihrer «Weinstube». Rebecca Moser sorgt für die Verpflegung der Teilnehmerinnen. Ausserdem wird eine junge Frauenrechtlerin zum Frauenstreik 2019 vom 14. Juni Fragen beantworten. Die Führung startet um 12 Uhr und dauert rund 11/4 Stunden. Die Kosten belaufen sich auf 25 Franken inklusive Lunch und Getränk. Anmeldung bei «aarau info», Platzzahl beschränkt.