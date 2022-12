Aarau In einem Parkhaus: 87-Jährige verliert Kontrolle über ihr Auto und prallt gegen eine Mauer Eine Seniorin hat am Montag in einem Aarauer Parkhaus die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Dieser prallte heftig gegen eine Mauer. Die Frau wurde mittelschwer verletzt.

Der Selbstunfall ereignete sich am Montagmittag in einem öffentlichen Parkhaus in Aarau, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt. Beim Befahren der unterirdischen Halle verlor die 87-Jährige aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über ihren Wagen. Im Bereich einer markierten Fussgängerpassage, die eine Frau Augenblicke zuvor noch benutzt hatte, prallte das Auto heftig gegen eine Mauer.

Die Unfallverursacherin war gemäss Mitteilung ansprechbar und erlitt nach ersten Angaben mittelschwere Verletzungen. Eine Ambulanz brachte sie ins Spital. Am Auto entstand Totalschaden. Die Kantonspolizei Aargau nahm der 87-Jährigen den Führerausweis ab. (fan)

