Aarau In einem Monat gilt es ernst für die Markthalle – Betriebsleiter wurde gefunden Am 1. April startet der Testbetrieb für die Aarauer Markthalle. Während knapp zwei Jahren wird ausprobiert, wie und womit die umstrittene Halle besser genutzt werden kann. Dafür hat die Stadt angekündigt, auf Mieteinnahmen zu verzichten – nun gibt es aber «Dienstleistungspauschalen».

Bauernhof, Konzertlokal oder Restaurant – die Aarauer Markthalle kann vieles sein. Bild: Katja Schlegel

In einem Monat gilt es ernst für die Aarauer Markthalle: Mit einem kleinen Festakt am 1. April läuft der Testbetrieb an. In dessen Rahmen soll mit verschiedensten Veranstaltungen und Angeboten ausprobiert werden, ob die umstrittene Halle die Herzen der Aarauerinnen und Aarauer doch noch erobern kann. Mit diesem Testbetrieb einher geht die gestalterische Aufwertung von Halle, Färberplatz und dem Platz «Zwischen den Toren».

Organisiert wird die strategische und unternehmerische Entwicklung der Markthalle durch ein Kuratorium, zusammengesetzt aus Vertreterinnen und Vertretern von Aarau Standortförderung, der Sektion Stadtentwicklung und Fachexperten. Vor Ort für die operative Führung zuständig ist ein Betriebsleiter, den man nun gefunden hat, wie City-Managerin Romana Waller auf Anfrage sagt: Sven Larcher, 34, aus Muhen.

Er ist gelernter Koch, war knapp fünf Jahre lang Geschäftsführer im «Platzhirsch» und ist heute in der Eventbranche tätig, laut Linkedin-Profil ist er seit 2018 Gastro-Leiter der internationalen Hanfmesse CannaTrade. Vor zwei Wochen hat er in der Markthalle mit seiner Eventagentur KönigsKeller den Anlass «Fondü am Fass» organisiert.

Sven Larcher, der neue Betriebsleiter der Markthalle Aarau. Bild: zvg

Larcher wird seinen Arbeitsplatz in der Markthalle haben. Er wird zusammen mit dem Kuratorium den Betrieb im Rahmen des vom Stadtrat beschlossenen temporären Nutzungs- und Betriebskonzepts selbstständig verantworten und ist zudem Anlaufstelle für Fragen, Vorschläge und Umsetzungen. Larcher tritt die Stelle per 1. Mai an, im Weiteren unterstützen Ursi Keller und Christoph Urech, bekannt vom neuen «Rüeblimärt»-OK, den Betrieb.

Keine Miete, aber eine «Dienstleistungspauschale»

Auch wenn während des Testbetriebs viel Neues ausprobiert werden soll, so werden langjährige Mieter wie beispielsweise die Flohmarkt-Betreiber weiterhin die Halle nutzen können. Dies jedoch mit einigen Einschränkungen: Rund ein Viertel der Halle wird durch feste Installationen des Testbetriebs belegt sein.

«Wir möchten in der Halle eine gewisse Grundpräsenz haben und neben Veranstaltungen am Wochenende auch unter der Woche ein Programm anbieten», sagt Waller. Ein Umstand, mit dem sich die Organisatoren bestehender Anlässe arrangieren können, so Waller weiter, denn die Infrastruktur könne in Veranstaltungen integriert und genutzt werden.

Um während des Testbetriebs nicht kommerzielle und gemeinnützige Nutzungen zu ermöglichen, verzichtet die Stadt während zweier Jahre auf Gebühren für die Nutzung der Markthalle. So steht es in der Botschaft zum Kreditantrag, den der Einwohnerrat im September 2022 genehmigte. Dadurch entgehen der Stadt 40’000 Franken Einnahmen für die Halle und 3000 Franken für den Aussenraum.

Trotz dieser Ankündigung wird für kommerzielle Veranstalter eine Dienstleistungspauschale erhoben. «Wir erheben keine Miete; so, wie das vom Einwohnerrat genehmigt wurde», sagt Waller, «aber wir stellen gewisse Dienstleistungen in Rechnung».

Abgegolten würden damit unter anderem Kommunikation, Infrastruktur oder auch tatkräftige Unterstützung durch den Betriebsleiter. Die Dienstleistungspauschale pro Tag beläuft sich – je nach Kategorie – auf zwischen 50 bis 200 Franken, für die Reinigung der öffentlichen Toilettenanlage werden zusätzlich mindestens 80 Franken fällig.

Ist das nicht eine Mieteinnahme über die Hintertür? Waller verneint: «Wir haben von Stadt- und Einwohnerrat den Auftrag, während der zwei Jahre den Betrieb der Markthalle neu zu etablieren. Das heisst auch, dass dieser Betrieb kostendeckend geführt werden soll.»

Es sei nicht zielführend, zwei Jahre lang nichts zu verlangen und dann – gegebenenfalls – ab 2025 Pauschalen einzuführen. «Wir müssen jetzt ausprobieren, was möglich ist. Auch wirtschaftlich», sagt Waller. In der Botschaft steht dazu: «Es liegt im Ermessen des Stadtrats, allfällige Gebühren für den Testbetrieb der Markthalle, unter Beachtung der Gleichbehandlung aller Nutzungen, zu erlassen.»

Mit viel Grün für mehr Cachet

Wie das Programm ab April im Detail aussehen wird, wird Ende März bekannt gegeben. Bereit per Anfang April umgesetzt werden sollen die gestalterischen Elemente in und rund um die Halle herum. So werden vor der Markthalle und auf dem Platz beim Kyburger-Brunnen jeweils Holzpodeste mit einem Baum aufgestellt, dazu kommen verschiedene Bäume im Bereich Zwischen den Toren (entlang der Südfassaden, alle in mobilen Töpfen).

Geplant sei zudem weiter, so Waller, den Platz hinter der Halle aufzuwerten und eventuell gar zu entsiegeln. Hier sollen Hochbeete und Sitzgelegenheiten, eine Bar oder ein Velocafé Platz finden.