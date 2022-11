Aarau Im politischen Fahrwasser der «Seerosen»: SVP will wissen, wie der Stadtrat Anfragen behandelt SVP-Einwohnerrat Urs Winzenried möchte vom Aarauer Stadtrat wissen, weshalb eine seiner Anfragen innert vier Monate beantwortet wurde, eine andere aber auch nach acht Monaten noch nicht.

Neue Sitzmöglichkeit beim Bahnhof Aarau. Chris Iseli / AAR

So richtig gut kommen sie bei der Bevölkerung nicht an. Die «Seerosen», die als Sitzgelegenheiten beim Bahnhof Aarau ihre Vorgängerinnen, die «Tulpen», ersetzen sollen. SVP-Einwohnerrat Urs Winzenried scheint das vorhergesehen zu haben. Denn in seiner umfassenden Anfrage vom 17. Juni wollte er wissen, wie der Stadtrat weiter vorzugehen gedenkt, wenn die «Designer-Sessel» der Bevölkerung gar nicht oder nur bedingt gefallen.

In seiner kürzlich erfolgten Antwort nennt der Stadtrat die Rückmeldungen zu den Sitzgelegenheiten «sehr heterogen». «Verbesserungspotenzial sieht der Stadtrat insbesondere hinsichtlich der beiden am kritischsten bewerteten Punkte: Farbgebung und Begrünung Bahnhofplatz.»

Eine Meta-Anfrage

Die Antwort des Stadtrats bewog Winzenried zu einer weiteren Anfrage. Nicht eine, die sich wieder mit den umstrittenen Sitzgelegenheiten auseinandersetzt, sondern eine, die quasi auf der Meta-Ebene stattfindet. Denn: Es geht ihm um das Mittel der Anfragen generell beziehungsweise um deren Beantwortung.

Der SVP-Einwohnerrat zitiert einen Paragrafen des Geschäftsreglements des Aarauer Einwohnerrats. Demnach seien Anfragen «sofort oder an einer nächsten Sitzung zu beantworten», schreibt er. Wortwörtlich heisst es im Reglement: «Anfragen können während Einwohnerratssitzungen mündlich gestellt werden. Sie werden von einem Mitglied des Stadtrats in der Regel in derselben Sitzung mündlich beantwortet.» Die schriftlichen Anfragen indes seien «durch den Stadtrat in der Regel auf eine der nächsten Sitzungen zu beantworten».

Ein Hauch Süffisanz umschwebt Winzenrieds Frage, ob es sich beim Reglement wohl um «eine verbindliche Anweisung oder lediglich eine Empfehlung» handle. Und: «Wie gedenkt der Stadtrat künftig sicherzustellen, dass Anfragen, wie vom Reglement gefordert, zeitnah beantwortet werden?»

Spekulationen über die Gründe

Seine «Seerosen»-Anfrage, so stellt der Einwohnerrat fest, sei nach vier Monaten beantwortet worden. Jene, die er zu seiner Meinung nach mangelhaften Beleuchtung am Philosophenweg gestellt hatte, auch nach acht Monaten noch nicht.

Der SVP-Einwohnerrat will dazu wissen, warum sich der Stadtrat bei der Beantwortung einzelner Anfragen so viel Zeit lasse und andere rasch beantworte. «Nimmt der Stadtrat bei der Beantwortung von Anfragen in zeitlicher und/oder sachlicher Hinsicht Gewichtungen vor? Wenn ja, nach welchen Kriterien erfolgen diese Gewichtungen?», fragt er. Weiter fragt er, ob die Beantwortung seiner beiden Anfragen derart komplex sei, dass sie nicht innert kurzer Zeit erfolgen konnte. Oder «spielen allenfalls mangelnde personelle Ressourcen oder fehlende Fachkompetenzen bei den langen Antwortzeiten eine Rolle»?

Am Zeitpunkt der Beantwortung seiner Anfrage stört ihn noch etwas: «Die Medien» seien am 1. November über die Ergebnisse einer Bevölkerungsumfrage orientiert worden. Die Antwort zu seiner Anfrage allerdings sei erst am 2. November an den Einwohnerrat erfolgt. Das sei «etwas irritierend».