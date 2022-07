Aarau Im Kasinopark basteln, beim Schlossplatz Kerzenziehen: So sieht das Konzept für den neuen Aarauer Weihnachtsmarkt aus Die Agentur «Stadtchend» hat den Zuschlag für die Neuorganisation des Aarauer Weihnachtsmarkts erhalten. Ihr einzigartiges Konzept hat den Stadtrat überzeugt.

So kennt man den Aarauer Weihnachtsmarkt aus den Vorjahren. Dieses Jahr wird alles anders. Gerry Frei

An Winter zu denken, fällt aktuell extrem schwer. Nicht nur gedanklich im Winter, sondern gar in Weihnachtsstimmung, ist die Agentur «Stadtchend», Teil der Zürcher Pointbreak Group, die Anfang Jahr den Zuschlag für die Neuorganisation erhalten hat. Gestern nun hat sie ihr Konzept vorgestellt – eines, wie man es wohl nicht

erwartet hätte.

Die Rahmenbedingungen vorneweg: Der Weihnachtsmarkt «Lieblingsstück» wird fünf Wochen dauern, vom 17. November bis 23. Dezember, und sich durch die ganze Altstadt erstrecken, vom Schlossplatz bis zum Kirchplatz.

Bastelsachen kaufen und direkt verarbeiten

Und nun zum Konzept: Im und rund um den Kasinopark werden Materialien und Rohstoffe für Do-It-Yourself-Produkte verkauft. Dieses Material wird man in einem Atelier, einer Backstube oder in einem Workshop zu einem Weihnachtsgeschenk verarbeiten können. Wer nicht basteln will, kann einfach das Bastel-Set verschenken. «Dieses Konzept ist in der Schweiz nicht nur einzigartig», so die Mitteilung. «Das Marktangebot bleibt so auch über die Jahre hinweg flexibel und kann auf aktuelle Trends abgestimmt und stets attraktiv gestaltet werden.»

Rund um den Kirchplatz geht es hingegen um Kunst: Nebst einem Lichtermarkt und Kunstobjekten gibt es verschiedene Bars. Auf dem Schlossplatz und dem Park nebenan gibt es ein kulturelles Programm für Familien mit Karussell, Spielplatz und Kerzenziehen. Rund um die Markthalle wird ein kleines Food Festival eingerichtet. Für nächstes Jahr ist bereits die Erweiterung auf den Maienzugplatz geplant.

Interessierte Betreiber, Gastronomen, Anbieter und Visionäre können sich auf www.weihnachtsmarktaarau.ch bei «Stadtchend» melden.