Aarau Jüngster Stadtführer aller Zeiten: «Ich überlege mir gar nicht erst, was die Leute von mir denken könnten» Simon Piringer ist 23 Jahre alt und Stadtführer, der jüngste, den Aarau Info je hatte. In mittelalterlicher Aufmachung führt er seine Gäste durch das nächtliche Aarau – ohne irgendwelche Hemmungen.

Simon Piringer ist 23 Jahre alt, aufgewachsen in Beinwil am See und nun neu Stadtführer in Aarau. Valentin Hehli

Frederik mag keine Katzen. Er verhaftet jeden, der im Dunkeln ohne Laterne unterwegs ist, singt zu jeder vollen Stunde und besucht den Henker, wenn ihm was wehtut. Weil der das Handwerk eines Medicus besser versteht als der Bader.

Frederik ist Nachtwächter in Aarau um das Jahr 1530. Im Hier und Jetzt studiert er Geschichte, ist Frontsänger einer Death-Metal-Band und mag Katzen ausserordentlich gern: Simon Piringer, der mit 23 Jahren jüngste Stadtführer, den Aarau Info je hatte. Und der wohl pingeligste. Das sagt er freilich selbst von sich.

Er lebt erst seit rund einem Jahr in Aarau

Simon Piringer ist nicht etwa Ur-Aarauer, ganz und gar nicht. Aufgewachsen in Beinwil am See, lebt er erst seit rund einem Jahr in der Stadt. Die Faszination aber sei viel älter, sowohl die für Aarau als auch jene fürs Mittelalter.

Schon als Kind hätten ihn die Gegensätze zu heute interessiert, die Geschichte Aaraus seit der Kanti-Zeit. Das Geschichtsstudium war drum die logische Konsequenz. «Ausserdem unterhalte ich die Leute einfach gern.» Deshalb sei für ihn früh klar gewesen, dass er sich zum Stadtführer ausbilden lassen wolle.

Bricht Piringer zu seiner Nachtwächterführung auf, tut er das modisch passend zu den Jahren kurz nach der Reformation: im schwarzen, geschnürten Woll-Wams, in blauen Beinlingen und mit Lederschläppchen an den Füssen, mit einem Dolch, einer Nierentasche und – das wichtigste Utensil – einer Laterne, schliesslich war es im Spätmittelalter strikte verboten, im Dunkeln ohne Licht herumzulaufen.

Die Hellebarde ist einzig für die Optik, «innerhalb der Stadtmauern trugen Nachtwächter keine Hellebarde», sagt Piringer. Er lacht, da gehe der Geschichtsstudent mit ihm durch: «In solchen Sachen bin ich schon sehr pingelig.» Aber da ist eine Hellebarde noch das geringste Übel; Piringer versucht während der Führung alles zu umgehen, was das mittelalterliche Bild stören könnte.

Das grösste Ärgernis? Er grinst. «Der Bus, die ‹Stahlkutsche›.» Pingelig also, und hart im Nehmen: Hemmungen, in dieser Aufmachung durch die Stadt zu laufen, hat er keine. Dazu steht er schon zu lange regelmässig auf Bühnen. «Ich überlege mir gar nicht erst, was die Leute von mir denken könnten.»

«Mir gefällt der Perspektivenwechsel»

Wenn Simon in Frederiks Haut schlüpft, dann erzählt er nicht von Häusern und Stadtentwicklung. Dann erzählt er aus dessen Leben als Nachtwächter, von dem seiner Familie, dem seiner Mitmenschen. Beispielsweise vom Henker; dem einzigen Mann in der Stadt, der seinen Beruf vererbt bekommen hatte, und dessen Ruf damals viel besser war als heute.

«Mir gefällt der Perspektivenwechsel. Er schafft eine andere Nähe, eine grössere Verbundenheit», sagt Piringer. Er erzählt deshalb davon, wie er Nachtwächter geworden ist, was seine Aufgaben sind, was er isst, was er darf und was nicht, wie er mit lichtscheuen Gestalten und Gesetzesbrechern umgeht– und was er fürchtet. Feuer. Und Katzen. «Im Mittelalter hielt man Katzen für dreckige Tiere», sagt er. In vielen Städten seien sie deshalb verboten gewesen.

Verboten wie alles, was Freude machte: Tanzen, musizieren, trinken, spielen. Wen der Nachtwächter erwischte, der wurde hart bestraft. «Im Turm musste man auf den Gerichtstag warten, danach wurden die meisten vor der ‹Laterne› an den Pranger gestellt.» Diejenigen, die dem Gottesdienst fernblieben, kamen vor das Chorgericht. Und das nach der Reformation, notabene.

Was, wenn er mal keine Antwort weiss?

Fragen kommen viele. Immer. Und da antwortet Simon als Frederik, mit dem Wissensstand eines jungen Mannes anno 1530. Das bedingt ein enormes Wissen, mitunter auch ganz spezifischem nur über Aarau.

Wissen, das Piringer nicht nur aus den alten Ratsmanualen hat, sondern vor allem von seinen Kolleginnen und Kollegen vom Stadtführer-Team. «Das da zusammengetragene Wissen ist enorm», sagt er. Und wenn er doch mal überfragt ist? Piringer lacht und zuckt mit den Schultern. «Dann sage ich einfach, dass ich nie zur Schule gegangen bin.»