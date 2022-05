Aarau «Ich habe mehr Angst, wenn ich gesichert bin»: Diese Aarauerin schwebt und tourt aktuell durch die Luft der Schweizer Städte Die Luftartistin und Tänzerin Rahel Merz ist mit Variété Pavé auf Tournee. Das Freiluftspektakel macht bis am Sonntag Halt in ihrer Heimatstadt Aarau.

Rahel Merz wärmt sich vor ihrem Heimauftritt in Aarau auf. Soraya Sägesser

Mit einer Hand hält sich Rahel Merz an einem grossen, dünnen Metallreifen. Eigentlich keine Kunst, würde sie nicht in der Luft schweben. Denn sie ist Luftartistin und ihre Figuren mit dem Luftring sind nicht das Einzige, was die Aarauerin diese Woche auf dem Bahnhofplatz in ihrer Heimatstadt zeigt.

Vor rund zehn Jahren startete Merz mit der Luftakrobatik. Zuvor war sie als Tänzerin tätig. «Ich wollte neben dem Tanzen mehr Special Skills», sagt sie zu ihrem Wechsel in die Luft. Tanzen und Luftakrobatik hätten einige Gemeinsamkeiten, beispielsweise das Körperverständnis oder das Zusammenstellen einer Choreografie. Doch im Vergleich zum Tanz sei die Akrobatik in der Luft um einiges gefährlicher. Merz sagt aber: «Ich habe mehr Angst, wenn ich gesichert bin.»

Freiluftspektakel in 19 Schweizer Städten

Das Freiluftspektakel Variété Pavé ist aktuell auf Tournee durch 19 Schweizer Städte. Vom 24. bis am 29. Mai macht die diesjährige Show «Ironius – der Lauf der Dinge» Halt in Aarau. «Ich freue mich auf das Heimspiel und darauf, meine Freunde wieder zu treffen», sagt Merz. Bei der Aufführung gibt es neben der Luftartistik auch eine Feuershow oder Clownerie, wobei Rahel Merz mit drei weiteren Artisten mitwirkt. «Es wird eine abwechslungsreiche Show mit vielen Überraschungen», erzählt die Akrobatin eine Stunde vor ihrem Auftritt.

Damit sie in der Luft schweben kann, benötige sie Disziplin, Koordination und Kraft, erklärt Rahel Merz weiter, es sei «eine Mischung von allem». Eine gute Mischung sei auch an den Auftritten des Variété Pavé wichtig. «Jeder hat zwar spezielle Fähigkeiten, aber es ist ein Zusammenspiel», sagt Merz. Das Zusammenspiel war bereits vor der Aufführung am Mittwochabend ersichtlich – alle halfen beim Bühnenaufbau und der Vorbereitung für den Auftritt.

Am Bahnhofplatz steht aktuell die Bühne für Variété Pavé. Soraya Sägesser

Höhenangst ist für Rahel Merz eine Seltenheit. «Es gibt schon Orte, an denen man sich in der Luft zuerst etwas an die Umstände gewöhnen muss», erzählt sie. Für sie sei dies aber eher Reizüberflutung, ausgelöst beispielsweise durch Lichter, Bahnhofdurchsagen, Verkehr und die vielen Menschen.