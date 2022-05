Aarau Hundebesitzer sind besorgt wegen rätselhaften Knochenfunden in Aarauer Gartenstadtquartieren An mehreren Stellen in den Quartieren Zelgli und Gönhard sollen kleine Knochenstücke, wohl mit einer Maschine zerteilt, gefunden worden sein. Die Polizei ist informiert.

Die Stadtpolizei hat der AZ dieses Bild des Knochenfunds von vergangenem Montag zugänglich gemacht. Der Plastiksack diente nur dem Einsammeln. Zvg Stapo Aarau

Im Aarauer Gönhardquartier sind rätselhafte Funde gemacht worden. Wie auf Facebook berichtet wird, hat eine Frau an der Tellstrasse (beim Kantonsspital) mehrfach Knochenstücke gefunden. Es sieht so aus, als wären sie mit einer Säge zerteilt worden. Auch an der Hohlgasse (Zelgli-Quartier) seien solche Knochenstücke aufgeteilt. Insbesondere Hundebesitzer und -besitzerinnen seien besorgt.

«Die Stadtpolizei Aarau hat vom Knochenfund im Gönhardquartier Aarau Kenntnis», bestätigt der Chef der Abteilung Sicherheit, Daniel Ringier. Die entsprechende Meldung sei am Montag dieser Woche eingegangen. «Unsere umgehenden Ermittlungen vor Ort ergaben, dass bereits einige Tage zuvor durch eine Drittperson ein erstes Mal ein einzelner Tierfussknochen aufgefunden wurde. Stand heute besteht kein Verdacht auf einen Giftköder.»

Laut Hundebesitzer und -besitzerinnen sollen die Knochen primär wegen der Erstickungsgefahr für Hunde eine Bedrohung darstellen. (nro)