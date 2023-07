Aarau Hochbeet, Tische und Bänke: Der neuer Treffpunkt beim Kraftwerk Rüchlig steht Die Stadt schafft mehrere neue Begegnungsorte. Am Samstag kam ein weiterer hinzu, diesmal im Telli-Quartier.

Mitwirkende der Aarauer Werkstatt «Prozessor» haben die Möbel mit zusammengestellt. Bild: zvg

Das Projekt Monamo vom Bundesamt für Energie steht für «Modelle nachhaltige Mobilität in Gemeinden» und sieht innovative Ansätze für nachhaltige Mobilität vor, die bis 2025 gemeinsam erprobt und entwickelt werden. Aarau macht bei diesem Projekt mit. Unter den vielen vorhaben ist die Schaffung von neuen Begegnungsorten in den Quartieren.

So sieht es beim Spielplatz Rüchlig in der Telli neu aus. Bild: zvg

Am Samstag wurde nun auf dem Spielplatz beim Kraftwerk Rüchlig im Telli-Quartier der erste umgesetzt. Die Möbel dort wurden vor Ort mit Hilfe der offenen Aarauer Werkstatt «Prozessor» zusammengebaut.

Standardmässig erhalten die Treffpunkte ein Hochbeet, einen Tisch, Hocker und zwei Bänke. Die Anwohnerschaft kann die Treffpunkte individuell mitgestalten, damit jeder Begegnungsort seinen eigenen Charakter erhält, wie die Stadt in einer Mitteilung schreibt.

Personen aus der Nachbarschaft sind eingeladen, mitzuhelfen. Bild: zvg

In den nächsten Tagen werden vier weitere Standorte solche Möbel und Hochbeete zur Nutzung durch die Quartierbevölkerung erhalten. Betroffen sind die Standorte Wallerplatz, Gönhardgüter, Dreieckpark an der Kirchbergstrasse und Park an der Rigistrasse.