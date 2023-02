Aarau Hintere Vorstadt: Baustelle an der Einkaufsmeile geht in diesen Tagen los Eineinhalb Jahre sind eine halbe Ewigkeit für die Sanierung einer so beliebten Einkaufsmeile. Doch gemacht werden muss vieles: Werkleitungen, Stadtbach und Pflästerung.

Der Belag in der Hinteren Vorstadt ist ein Flickwerk. Nadja Rohner/Aargauer Zeitung

Augen zu und durch: In diesen Tagen starten die Sanierungsarbeiten an der Hinteren Vorstadt, der Strasse zwischen City-Märt und McDonald's bis zum Interdiscount. Eineinhalb Jahre werden die Arbeiten dauern, eine halbe Ewigkeit für die bestens frequentierte Einkaufsmeile und wichtige Anlieferungsstrasse. Doch die Sanierung ist dringend nötig, nicht nur wegen der in die Jahre gekommenen Werkleitungen, sondern insbesondere wegen des eingedolten Stadtbachs: Die Abdeckung der Hauptleitung ist so marode, dass sie bei zu grosser Belastung einstürzen könnte. Ausserdem birgt die schadhafte Pflasteroberfläche Stolperfallen.

Wie ein nun aufgestelltes Infoplakat zeigt, beginnen die Arbeiten mit der Sanierung der Werkleitungen. Ab August soll die Leitung des Stadtbachs saniert werden und ab Februar 2024 wird die Gasse mit Natursteinen gepflästert. Voraussichtliches Bauende ist im Sommer 2024.

Zugänge zu Geschäften werden sichergestellt

Seitens Stadt hiess es im November, dass sich die Einschränkungen für Passanten in ähnlichem Rahmen bewegen werden wie bei der Sanierung der Igelweid. Damals hiess es weiter, dass mit dem ansässigen Gewerbe, den Ladenbesitzern sowie Coop und Manor in intensiven Gesprächen Einigkeit gefunden wurde.

Die Pflästerung der Igelweid war mit Umwegen verbunden, hat sich aber gelohnt. Nadja Rohner

«Während der Bauarbeiten muss entsprechend dem Arbeitsstand mit Behinderungen und Lärmimmissionen gerechnet werden», heisst es nun auf der Infotafel. «Die Zugänge zu den Geschäften werden aber sichergestellt.» Bauleitung und Bauunternehmung würden mit den betroffenen Geschäftsverantwortlichen entsprechend dem Bauablauf die Behinderungen vorgängig besprechen, heisst es weiter.

Bezahlt werden die Sanierungskosten von rund 2,4 Millionen Franken zur Hauptsache durch die Stadt; Eniwa, Swisscom und Liegenschaftsbesitzer beteiligen sich.