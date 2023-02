Aarau «Hier sind alle willkommen»: Im «Schützenhaus» können Armutsbetroffene einen spendierten Kaffee trinken Das Restaurant Schützenhaus ist Teil des schweizweiten Angebots «Café Surprise», das es armutsbetroffenen Menschen ermöglicht, einen kostenlosen Kaffee zu trinken. Spendiert wird viel, getrunken aber wenig.

Christian Senn, Gastgeber im Restaurant Schützenhaus in Scheibenschachen, Aarau. Katja Schlegel

Die Zahlen sind erschreckend. Die Menge derer, denen das Geld für den Wocheneinkauf mit Gemüse oder Früchten nicht reicht, wächst. Von rund einem Drittel mehr Menschen sprechen Anbieter von Lebensmittelabgabestellen – ein Anstieg, der allein die letzten Monate betrifft.

Wo das Geld fürs Essen fehlt, da fehlt das Geld für einen Kaffee im Restaurant erst recht. Das grenzt aus. Und das muss nicht sein, findet Christian Senn, Gastgeber im «Schützenhaus» im Aarauer Scheibenschachen. Sein Restaurant ist Teil des Solidaritätsprojekts «Café Surprise»: Dieses ermöglicht es armutsbetroffenen Menschen, kostenlos einen Kaffee zu konsumieren, den ein anderer Gast vorgängig bezahlt hat.

In Spanien kennt man das System als «café perdido»

«Wir sind eine Quartierbeiz und als solche wollen wir ein Begegnungsort sein, wo alle willkommen sind», sagt Senn. Deshalb habe er noch vor Corona beschlossen, sich beim vom Strassenmagazin «Surprise» lancierten Projekt zu beteiligen. Ein Angebot, wie Senn sie bereits aus Ländern wie Italien oder Spanien als «café perdido» kannte: «Da werden am Türrahmen Quittungen auf einen Nagel gespiesst; die kann man sich nehmen und einen Kaffee an der Bar abholen.»

Die Idee funktioniert gut im Scheibenschachen – doch leider etwas einseitig: Bei den offerierten Kaffees zeigt die Tafel viele Striche, bei den bezogenen nur wenige. «Wir haben damit gerechnet, dass es schwieriger wird, Konsumenten denn Sponsoren zu finden», sagt Senn. Ausserdem sei das Ganze durch Corona etwas eingeschlafen. Deshalb will er Armutsbetroffene nun erneut ermutigen, das Angebot zu nutzen. «Wer einen Café Surprise bestellen möchte, kann das einfach unserem Personal sagen», so Senn. Rechtfertigen muss sich niemand, ausweisen schon gar nicht. «Das Angebot soll so niederschwellig wie möglich sein.» Und es muss auch kein Kaffee sein, sagt Senn und lacht. «Wir servieren natürlich auch gern eine Tasse Tee oder ein Mineral.»