Aarau Heute eint sie nicht mehr das Heimweh, sondern die Freude an der Sprache Vor 100 Jahren gründeten heimwehgeplagte Romands an der Bahnhofstrasse den Club Romand d’Aarau, den heutigen Club Francophone Aarau. Wie umtriebig sie waren, zeigt eine Broschüre mit den eindrücklichsten und lustigsten Einträgen aus zwei Kisten voller Unterlagen.

Isabelle Hämmerli (links) und Arlette Klee haben zum 100-Jahr-Jubiläum des Club Francophone Aarau eine Broschüre zusammengestellt. Bild: Katja Schlegel

Es war der Auftakt zu den Goldenen Zwanzigerjahren: Der Erste Weltkrieg war vorbei, die Wirtschaft florierte, es gab Arbeit allenthalben, vor allem in industriellen Betrieben. Das zog viele Romands in die Deutschschweiz, mitunter auch nach Aarau. Aeschbach, Oehler, Kern und wie sie alle hiessen, auch die hiesige Industrie hiess die Uhrmacher, Ingenieure und Maschinenbauer aus dem Welschen herzlich willkommen.

Die Männer fanden hier Arbeit. Aber sie fanden auch das Heimweh. Und so kam es, dass 14 Männer mit Anzug und Krawatte am 6. Oktober 1922 im Café Bank an der Bahnhofstrasse zusammenkamen und einen Club gründeten: den Club Romand d’Aarau, gewidmet der «Fraternité», der Brüderschaft. Der Mitgliederbeitrag: 50 Rappen.

Die Männer pflegten ihre Brüderschaft innig

Diesen Herbst feierte dieser Club sein 100-Jahr-Jubiläum. Denn es gibt ihn noch heute, wenn auch er 2005 in «Club Francophone Aarau» umgetauft wurde, kurz CFA. «Heute ist es nicht mehr das Heimweh, das uns eint», sagt Isabelle Hämmerli, gebürtige Genferin und seit Jahrzehnten in Suhr daheim und Frau von Clubpräsident Michel Hämmerli. «Heute ist es die Sprache.»

Viele Seiten in den Protokollbüchern wurden aufwendig illustriert. Bild: Katja Schlegel

Zu reden gibt allein schon die Geschichte des Clubs, denn die hat Isabelle Hämmerli gemeinsam mit Club-Sekretärin Arlette Klee, gebürtige Französin, nun zum Jubiläum in monatelanger Arbeit zusammengetragen und in einer Broschüre niedergeschrieben. Zwei Kisten voller Protokollbücher sind zusammengekommen, die Beiträge mit Zeichnungen, Einladungskarten und Fotos angereichert, und alle haben Hämmerli und Klee durchgelesen.

Foto und Eintrag von General Guisan im «livre d'Or» des Clubs. Bild: Katja Schlegel

«Wir waren erstaunt, wie umtriebig unsere Vorgänger waren», sagt Hämmerli. Die Männer nahmen ihre Aufgabe ernst, sie pflegten ihre Brüderschaft innig: Nach zehn Jahren zählte der Club bereits 40 Aktivmitglieder, nach 15 Jahren über 70. Nur Männer notabene, und nur echte Romands. Ein Faible für das Französische allein reichte nicht. Der Club organisierte nicht nur wöchentliche Treffen, sondern auch Konzerte, Lesungen, Kinoabende, Wanderausflüge, Kostümbälle, Abendessen, das Einrichten einer Bibliothek, alles detailliert in den Protokollbüchern festgehalten. Eine besondere Entdeckung: General Guisan. Nicht nur als signiertes Porträt, sondern auch ein handschriftlicher Eintrag direkt ins Buch «Le livre d’Or», datiert vom 20. April 1948.

Ein verschwundenes Fresspäckli und 10 Franken für den Pingpong-Tisch

«Der Vorstand des Clubs war enorm innovativ, es ist so viel passiert», sagt denn auch Klee. Gefunden hätten sie bei ihrer Recherche auch allerlei Lustiges und Bemerkenswertes, so hätten beispielsweise die Clubmitglieder im «Affenkasten» einen Pingpong-Tisch aufgestellt. «Als der Tennisclub anfragte, ob er diesen ebenfalls nutzen dürfte, durfte er das – für eine Nutzungsgebühr von 10 Franken.»

Oder dann war da die Aufregung um ein Fresspäckli, das man einem inhaftierten Franzosen habe schicken wollen, das dann aber plötzlich spurlos verschwand. «Gefunden haben wir auch einen Eintrag, in dem das Aufkommen des Fernsehens beklagt wurde», so Klee. Denn plötzlich blieben viele den wöchentlichen Treffen fern, wohl war das Fernsehprogramm spannender. Der Vorstand konstatierte: «So geht das nicht.»

Die Mitglieder sehen sich jeden Monat

Heute sieht die Welt natürlich anders aus, auch im CFA: Frauen sind seit 1943 gern gesehene Mitglieder und mitmachen dürfen nicht mehr nur Romands, sondern auch alle anderen Französischsprechenden. Noch heute zählt der Club über 70 Mitglieder.

Rund 20 von ihnen treffen sich jeden ersten Samstag im Monat nach dem Marktbummel im «El Camino» in der Pelzgasse, jeden Monat organisiert der Club auch verschiedene Aktivitäten. Termine, die für viele Clubmitglieder heilig sind, sagt Hämmerli: «In grosser Runde zusammenzusitzen und in unserer Muttersprache zu parlieren, tut im Herzen gut.»