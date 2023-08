Aarau Herzog & de Meuron haben Kunsthaus-Foyer neu gestaltet – am Wochenende gibt's den ersten Blick darauf Das Kunsthaus Aargau geht nach dreimonatiger Sanierung am Wochenende wieder auf. Ebenfalls eröffnet wird das neue Kunsthaus-Café «basil».

Ab Samstagabend gibt es im Kunsthaus Aargau viel Neues zu sehen. Bild: André Albrecht / AGR

Drei Monate lang wurde im Aargauer Kunsthaus in Aarau gearbeitet, von Anfang Juni bis eben gerade. Rund 1200 Lampen wurden ausgewechselt, dazu 3000 m² Boden abgeschliffen und Fensterscheiben ausgetauscht. Als Highlight angekündigt wurde die Umgestaltung des Foyers im Erweiterungsbau durch Herzog & de Meuron; die Basler Stararchitekten haben den vor 20 Jahren eingeweihten Erweiterungsbau entworfen.

Nun hat das Warten ein Ende, die Museumstüren öffnen sich am Samstag um 18 Uhr wieder für die breite Öffentlichkeit – neu automatisch und barrierefrei. Am Eröffnungswochenende lädt das Kunsthaus zu einem Open House mit freiem Eintritt. Neu zu entdecken ist die Ausstellung «Stranger in the Village. Rassismus im Spiegel von James Baldwin» (Vernissage am Sa, 18 Uhr), weiter ist die «Sammlung 23» wieder zugänglich. Am Sonntag feiert auch das neue Kunsthaus-Café «basil» Eröffnung.