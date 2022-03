Aarau «Hauptsache, wir dürfen wieder gemeinsam Musik machen und geniessen» Die letzten zwei Jahre waren zäh, auch für die Stadtmusik Aarau. Doch jetzt kann das Highlight wieder durchgeführt werden: das Galakonzert. Die Vorfreude ist gross.

Endlich darf die Stadtmusik Aarau wieder spielen (hier am Maienzug 2019). Chris Iseli/AAR

2020 fiel es ganz aus, 2021 kam es online als Youtube-Video daher, zusammengeschnitten aus lauter Sequenzen, aufgenommen in den heimischen Stuben. Und jetzt, endlich, findet es wieder statt: das Galakonzert der Stadtmusik Aarau. Am Samstag, 26. März, um 20 Uhr im Kultur- und Kongresshaus am Schlossplatz. Der Abend wird «abenteuerlich und kunterbunt virtuos», so der Beschrieb.

«Die Vorfreude ist bei allen Beteiligten riesig», sagt Margrit Stüssi, Präsidentin der Stadtmusik Aarau. Das Galakonzert, seit jeher das absolute Highlight im Jahreskalender der Stadtmusik, während zweier Jahre ausfallen lassen zu müssen, sei bitter gewesen. Doch umso motivierter seien nun alle Musikerinnen und Musiker, ihr Können wieder unter Beweis zu stellen.

Vieles getan, um Musikerinnen und Musiker bei der Stange zu halten

Es waren keine einfachen zwei Jahre. Lange war das gemeinsame Proben ganz verboten, dann war es nur freiwillig und in Kleinstformationen möglich, später musste die Stadtmusik auf geräumigere Lokalitäten ausweichen. Um das Vereinsleben zu pflegen, wurde donnerstags ein virtueller Stammtisch durchgeführt und Dirigent Silvan Hof verteilte Arrangements als «Hausaufgaben», um die Musikerinnen und Musiker bei der Stange zu halten.

Alles gut und recht und gerechtfertigt, aber halt einfach nicht das Gleiche. «Dass jetzt wieder regulär geprobt werden kann, war für alle eine grosse Erleichterung», sagt Stüssi. «Es war wohl im ersten Moment ein Finden, aber ein sehr gefreutes und erfolgreiches», Silvan Hof jedenfalls sei sehr zufrieden. Und anders als viele andere Formationen überstand die Stadtmusik diese Zeit ohne Austritte. Im Gegenteil: «Eben durften wir vier neue Mitglieder aufnehmen, das ist uns eine grosse Freude», sagt Stüssi. Neu zählt die Stadtmusik 65 Aktivmitglieder.

Kürzer und ohne Pause

Das Galakonzert in zehn Tagen wird noch nicht ganz in gewohnter Manier ablaufen. Es wird etwas kürzer sein als in anderen Jahren, ausserdem wird es keinen Barbetrieb und auch keine Pause geben. Planung und Programmsetzung passierten in einem Moment, als noch nicht absehbar ist, welche Regelungen am Konzertabend gelten. Aber das «2G-Konzept», wie es noch auf dem Flyer gedruckt steht, wird definitiv nicht angewendet. «Wer eine Maske tragen will, darf das selbstverständlich; aber wir kontrollieren keine Zertifikate», sagt Stüssi.

Noch ist also nicht alles wie immer. Aber das ist auch gar nicht so wichtig. Stüssi: «Hauptsache, wir dürfen wieder gemeinsam Musik machen und geniessen. Darauf haben wir uns über Monate hinweg gefreut.»