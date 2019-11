Aarau hat sich klar zum Stadion bekannt – nun sind die HRS und der FC Aarau gefordert

Für die Stadion-Gegner ist es ein schwacher Trost: Sie haben mit ihrem engagierten Wahlkampf dazu beigetragen, dass die Abstimmungsbeteiligung mit 58,6 Prozent Rekordsphären erreichte. Für die Stadion-Befürworter ist es eine grosse Genugtuung: Das Resultat ist mit 60,9 respektive 60 Prozent Ja so deutlich, dass es nicht in Frage gestellt werden kann.

Die Aarauer wollen in ihrer Mehrheit ein neues Stadion. Sie haben nichts gegen den Bau von vier Hochhäusern. Und sie sind bereit, dafür 17 Millionen Franken der Einwohnergemeinde zu investieren. Weitere 6 Millionen dürften die Ortsbürger am Montag in einer Woche bewilligen.

Die unendliche Geschichte des Aarauer Stadions: