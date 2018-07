Andere würden sich hüten, am Freitag dem Dreizehnten ein Geschäft oder Restaurant neu zu eröffnen. Laura Peter nicht. «Für mich ist das ein Glückstag», sagt sie, lacht übers ganze Gesicht und begrüsst die nächsten Freunde und Bekannten, die auf den Treppenstufen vor dem Eingang Schlange stehen. Alle wollen sie vor der offiziellen Eröffnung heute Freitagabend einen Blick in eines von Aaraus traditionsreichsten Restaurants werfen: dem «Speck» am Zollrain.

Während eines halben Jahres wurde das Lokal renoviert, nachdem im Dezember nach 73 Jahren und drei Generationen die Ära der Familie Speck zu Ende gegangen war. Der Umbau ist den Räumen gut bekommen; die Kombination von Alt und Neu ist sehr gelungen. Da gibt es Täfer an den Wänden, einen Kachelofen hinter der Tür, dazu Fischgrat-Parkett, der unter dem Plastikboden zum Vorschein gekommen ist, alles das kombiniert mit moderner Schlichtheit in der Möblierung und Farbgestaltung. «Wir wollten die Tradition nicht verlieren und sie mittragen ins Neue», sagt Architektin und Innenarchitektin Verena Frey. Ganz wichtig: Der Geist der Ära Speck sollte nicht verschwinden, sondern weiterleben. «Wir wollen weiterhin ein Ort sein, an dem man sich unangestrengt zum freudigen Essen trifft», sagt Laura Peter.