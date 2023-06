Aarau Grundstein für das neue «Herosé» gelegt: Der 60-Millionen-Bau kann beginnen Das Pflegeheim Herosé in Aarau wird neu gebaut. 2026 sollen dort 116 Personen einziehen. Am Donnerstagnachmittag – pünktlich zum Geburtstag der zuständigen Stadträtin – ging die offizielle Grundsteinlegung über die Bühne.

Einige Bewohnende des Aarauer Pflegeheims Herosé liessen sich die Grundsteinlegung zu ihrem neuen Zuhause nicht entgehen. Bild: Daniel Vizentini

Dass die aktuelle Rundumerneuerung der Aarauer Alterseinrichtungen für sie «ein Herzensprojekt» ist, stellte Stadträtin Angelica Cavegn Leitner schon mehrfach klar. Entsprechend liess sie es sich nicht nehmen, ausgerecht an ihrem Geburtstag und trotz verletztem Fuss an der offiziellen Grundsteinlegung für den Neubau des grossen Pflegeheims Herosé teilzunehmen. Nachdem sie vor zwei Jahren das fertig renovierte Alters- und Pflegeheim Golatti in der Altstadt einweihen durfte, folgt nun mit dem «Herosé» der zweite Teil des grossen Vorhabens. Als Drittes wird anschliessend eine neue Alterssiedlung erstellt.

In ihrer kurzen Ansprache vor einigen der heutigen Herosé-Bewohnenden erinnerte sie an diese vergangenen und künftigen Meilensteine und hob hervor, dass das jetzige Neubauvorhaben zusammen mit den Mitarbeitenden geplant worden sei. «Das gibt mir ein gutes Gefühl, dass es ein gutes Projekt ist», sagte sie.

Stadträtin Angelica Cavegn Leitner und Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker mit der Zeitkapsel, die unter dem Neubau vergraben wird. Bild: Raffaela Bernold/zvg

Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker sprach seinerseits von einem der grössten Bauprojekte, die Aarau derzeit durchführe. Als rein städtisches Unterfangen – was etwa den über 700 Millionen Franken teuren Bau des Kantonsspitals ausschliesst – ist das neue Pflegeheim Herosé mit Kosten von rund 60 Millionen Franken gar das grösste. Noch überboten würde es vom angedachten Neubau eines Oberstufenschulhauses für geschätzt 100 Millionen Franken oder mehr.

Die heutige Kiesbrache wird wieder zu einem grünen Park

Stadtbaumeister Jan Hlavica verglich den Herosé-Neubau mit einem Triathlon, der jetzt mit dem Bau in die dritte, alles entscheidende Phase gehe. In den nächsten zweieinhalb Jahren soll in der bereits tief ausgehobenen Baugrube ein modernes fünfstöckiges Gebäude entstehen. Es wird Platz bieten für acht Abteilungen mit insgesamt 116 Zimmern. Dazu eine öffentliche Kantine, einen Garten für Menschen mit Demenz und ein kleines Heilschwimmbecken.

Wo die frühere Alterssiedlung stand, ist jetzt eine tiefe Baugrube. An der Stelle soll das neue Pflegeheim Herosé dereinst so aussehen (Visualisierung rechts).

Der Bezug ist für Anfang 2026 geplant. Dann soll auch der vormals grüne Park wiederhergestellt werden. Für die Bauarbeiten wurde das Herosé-Areal zu einer eindrücklich grossen Kiesbrache. Jan Hlavica versprach, dass auch der alte Teich, von dem aktuell nur ein Teil übrig geblieben ist, wiederhergestellt und ansprechend gestaltet wird.

Der Architekt sprach seinerseits von «einer grossen Ehre und Verantwortung», an diesem zentralen Ort in Aarau ein Bauprojekt realisieren zu dürfen. Er wünsche sich, dass Heim und Park zu einem beliebten, generationenübergreifenden Treffpunkt für die ganze Bevölkerung würden.

Der ehemals grüne Park ist jetzt eine Kiesbrache. Nach Fertigstellung des Neubaus wird wieder ein grüner Park erstellt.

Zeitkapsel mit selbst gelismeten Socken

Unter dem grossen Neubau wird eine Zeitkapsel vergraben, in die Pflegeheimbewohnende persönliche Gegenstände legen konnten wie selbst gelismete Socken, einen Schlüsselanhänger oder ein Stück Holz, wie der Abteilungsleiter der Pflegeheime, Rupert Studer, erklärte. Ausserdem eine Tageszeitung und einen Bauplan der Alterssiedlung, die zuvor an dieser Stelle stand und Anfang Jahr abgerissen wurde. Bis Ende 2022 lebten dort auch einige Geflüchtete aus der Ukraine.

Die Zeitkapsel wurde mit dem grossen Baukran in die Höhe gehievt und in die Baugrube hineingestellt, wo sie demnächst einbetoniert werden soll. Mit Alphornmusik wurde der feierliche Anlass abgerundet.

Die Zeitkapsel wurde in spektakulärer Weise vom Kran in die Baugrube geführt.

Pflegeheim finanziert den Bau selbst

Das neue Pflegeheim wird finanziert über die Hotellerie-Taxen, die die Herosé-Bewohnenden zahlen. Nach Bezug des Heims wird diese voraussichtlich von 120 auf 153 Franken am Tag steigen, hiess es bisher. Das Pflegeheim wird den Bau als Eigenwirtschaftsbetrieb über Kredite selbst finanzieren. In den letzten 20 Jahren hat es auch 8 Millionen Franken dafür gespart.

Das Volk stimmte im Mai 2022 mit über 85 Prozent für den Neubau des Heims. Bis etwa 2027 will Aarau mit dem Bau einer neuen Alterssiedlung beim Herosé all seine Alterseinrichtungen erneuert haben. Die Kosten für diesen letzten Schritt werden auf bis zu 23 Millionen Franken geschätzt.

Irgendwann mal wird dann auch das auf dem Areal gelegene, historische Herzoghaus einer neuen Nutzung zugewiesen. Genannt wurden bisher nebst Büros der städtischen Abteilung Pflegeheime auch solche von altersnahen Institutionen wie Pro Senectute. Es könnte auch zu einem Traulokal oder Quartierzentrum umfunktioniert werden.