Aarau Grüne und GLP drücken bei Energie- und Klimapolitik aufs Gas Die Aarauer Gemeindeordnung umfasst schon Bestimmungen zu Klimazielen. Sie sind den Grünliberalen und Grünen jedoch zu wenig streng – sie fordern ein ambitionierteres Vorgehen.

Auch in Aarau laufen Bemühungen für besseren Klimaschutz. Bild: Alex Spichale

Die Aarauer Grünliberalen und Grünen wollen die Gemeindeordnung hinsichtlich Energie- und Klimapolitik «aktualisieren». Das fordern sie in einer diese Woche eingereichten Motion. Die schon bestehenden Bestimmungen sollen überarbeitet werden, damit sie die «Grundlage für eine ambitionierte städtische Energie- und Klimapolitik» bilden. «Ambitioniert heisst: Netto-Null Treibhausgasemissionen wird vor 2050 erreicht», präzisieren Alexander Umbricht, Peter Jann und Lea Naon (GLP) sowie Hannah Wey und Petra Ohnsorg (Grüne).

Die heutigen Ausführungen in der Gemeindeordnung «reflektieren weder die aktuelle Energie- und Klimapolitik der Stadt noch die Vorgaben des Bundes», heisst es in der Motion. Die 2012 in der Gemeindeordnung zu diesen Themenbereichen festgesetzten Paragrafen seien mittlerweile überholt. So setze sie das Ziel von 1 Tonne CO 2 -Equivalente pro Einwohner und Jahr, was «mit den aktuellen Klimaschutzvorgaben nicht mehr kompatibel ist».

Die Motionärinnen und Motionäre haben gleichzeitig Beispiele dafür eingereicht, wie die Gemeindeordnung konkret angepasst werden könnte. Unter anderem wollen sie den Paragrafen zur «2000-Watt-Gesellschaft» abändern: «Die 2000-Watt-Gesellschaft ist ein tendenziell von der Klimapolitik überholtes Konzept», heisst es in der Motion. Deren Absender wollen stattdessen auf die Ressourcen- und Energieeffizienz fokussieren: «Energieeffizienz ist unabhängig von den Umständen sowohl wirtschaftlich als auch sicherheitspolitisch (Reduktion Abhängigkeit Ausland) sinnvoll und reduziert den Ressourcenverbrauch», schreiben sie.

Der «Klimaschutz» soll einen eigenen Artikel in der Aarauer Stadtverfassung erhalten. Angestrebt werden sollen Netto-Null Treibhausgasemissionen auf Stadtgebiet bis 2040, für die Stadtverwaltung schon bis 2035.